Bybit聯合SignalPlus推出10萬USDC全球交易大賽

Bybit銷售及營銷總監Joan Han表示：「我們很高興能與SignalPlus聯手舉辦Bybit x SignalPlus 2025年全球交易大賽。這項賽事體現了我們致力於培養一個活躍、充滿活力的交易社區。無論是新手還是資深交易者，本次大賽都為您提供了一個提升交易技能和贏取豐厚獎勵的平台。」

SignalPlus首席執行官Chris Yu高興地表示：「與Bybit合作彰顯了我們為交易者提供前沿工具和可操作見解的堅定承諾。本次大賽為參賽者提供了一個展示交易專長和贏取豐厚獎勵的絕佳機會。」

大賽亮點

10萬USDC獎池：展開角逐，瓜分高額獎池。

每日獎勵機制：每日均可贏取獎勵，獎勵即時到賬，為您的下一筆交易提供資金支持。

團隊競賽：排名前四的團隊將共同瓜分7300 USDC獎池。每日將有一名幸運的團隊成員贏得韓國三天兩晚豪華游或等值USDC。

個人競賽：前35名獲獎者將共同瓜分7702 USDC，個人獎勵從30 USDC到2000 USDC不等。每日排名和抽獎提供贏取高達250 USDC的機會。

每日抽獎：在21天裡，每天都會選出129名獲獎者，確保每一筆交易都有可能帶來驚喜獎勵。

特別獎勵：將您的Bybit API連接到SignalPlus，可獲得10 USDC返現。在SignalPlus上完成第一筆期權交易，可額外獲得20 USDC返現。

欲了解Bybit x SignalPlus 2025年全球交易大賽的更多詳情，請訪問：https://announcements.bybit.com/article/-bybit-x-signalplus-2025-global-trading-competition-returns-with-bigger-rewards-win-your-share-of-the-100-000-usdc-prize-pool--blt36f0435aff9e950f/

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