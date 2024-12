Bybit亮相台北區塊鏈周，展示Web3創新成果，加強與亞洲加密社區的聯系

目的、創新與合作伙伴關系

Blockchain for Good Alliance核心貢獻者兼Bybit Web3營銷主管MK Chin和Bybit VIP關系經理Angela Huang代表Bybit參會,並在多個小組會議上發言。

在談到區塊鏈技術如何為所有人構建更美好現實的潛力時,Chin作為小組成員參加了「Web3營銷:吸引並吸納十億新用戶的策略」(Marketing Web3: Strategies to Engage and Onboard the Next Billion Users)專題討論會,分享了Bybit支持的Blockchain for Good(BGA)項目的經驗和實用洞見,詳細闡述了區塊鏈技術的實際應用價值及其如何惠及基層社區。

與此同時,Angela Huang主持了三場緊扣Bybit使命的小組會議,引導大家深入探討行業核心議題:

12月12日, 「連接傳統金融與去中心化金融:交易所在用戶入門中的作用」 (Bridging TradFi and DeFi: The Exchange's Role in User Onboarding),聚焦交易所如何大規模提升用戶進入數字經濟的便利性。

活動的另一大亮點是通過Bybit直播在全球范圍內傳播。Bybit Web3攜手Sui基金會、Ondo、DeepBook、Scallop、NAVI等前沿項目,圍繞Sui的未來增長策略展開了一場重要辯論,即「Sui生態博弈:規模化普及與自然增長」(Sui Ecosystem Showdown: Mass Adoption vs. Native Growth)。此次直播由Bybit的Web3和現貨業務負責人Emily Bao主持,於12月13日在台北區塊鏈周現場全球同步播出,吸引了超過6500名觀眾觀看。

深化聯系:關鍵Web3生態系統和社區

Bybit Web3通過精彩紛呈的社區活動,拉近了當地社區與其世界級生態合作伙伴之間的距離。12月12日,Bybit攜手Sui和Scallop舉辦了Taiwan DeFi Flow活動;12月14日,在Orderly Network、Zetachain、Jupiter和Sonic的支持下,又聯合Solana基金會和Solar舉辦了Solana Ecosystem Taipei Greetings活動。通過合作與創新,Bybit Web3為合作伙伴及利益攸關方開辟了鏈上新機遇,共繪Web3宏偉藍圖。

這些輕松愉悅的晚間活動,為志同道合的開發者和創業者搭建了一個交流平台,讓他們可以暢談想法,一起在亞洲蓬勃發展的Web3一大創新中為DeFi和dApp的發展歡欣鼓舞。

Blockchain for Good Alliance核心貢獻者兼Bybit Web3營銷主管MK Chin表示:「能與推動Solana和Sui創新的開發者、信徒、用戶、創作者和支持者建立聯系,真是令人難以置信的體驗。這些瞬間讓我們感受到Web3的核心和精神。Web3是一個由合作和共同願景驅動的充滿活力的生態系統。能見證這樣的成長,我無比自豪;對建立的每一段聯系,我滿懷感激;對未來的道路,我更是充滿期待。」

Bybit VIP關系經理Angela Huang表示:「台北區塊鏈周展現了亞洲Web3創新的巨大增長和潛力。作為Bybit的代表,我有幸與行業領袖合作,共同探索Web3從DeFi、AI到實際應用的無限可能。我們正攜手創建一個更具包容性的全球加密貨幣社區。」

過去一年,Bybit的用戶量激增,截至2024年底已超過6000萬。同時,該公司還通過全球范圍內的社區互動,實現了垂直增長。憑借對加密貨幣、區塊鏈及Web3未來的滿腔熱情,Bybit大家庭正為行業鋪就一條包容、可持續的發展之路。

關於Bybit Web3

Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性,致力於為所有人打造一個更簡單、開放、平等的生態系統。我們熱忱歡迎區塊鏈領域的開發者、創作者和合作伙伴,誠邀加密貨幣的愛好者和感興趣者加入我們。目前,我們已與30多個主要生態合作伙伴建立了合作,社區錢包地址超過1.3億,並且這一數字還在不斷上升。

Bybit Web3提供一站式Web3產品解決方案,讓Web3資產的訪問、交換、收藏和增值變得前所未有的開放和便捷。我們的錢包、市場和平台均依托全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit的安全保障和專業知識,已贏得全球超5000萬用戶的信賴。

現在就加入這場革命,與Bybit一起開啟Web3的未來之門。

關於Bybit

Bybit作為全球交易量第二大加密貨幣交易所,為超過6000萬全球用戶提供服務。自2018年成立以來,Bybit致力於打造更簡單、開放、平等的生態系統,重新定義去中心化世界的開放性。我們深耕Web3領域,與頂尖區塊鏈協議建立戰略聯盟,提供堅實的基礎設施,並推動鏈上創新。憑借安全可靠的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗以及前沿的區塊鏈工具,Bybit成功架起了傳統金融與去中心化金融之間的橋梁,助力開發者、創作者及愛好者充分挖掘Web3的無限潛能。歡迎訪問Bybit.com,探索去中心化金融的未來之路。

