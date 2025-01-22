「您投票，我們上架」：ByVotes社區推動Bybit上線TOSHI、HAT和HPOS10I現貨交易

阿聯酋迪拜2025年1月22日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所 Bybit於1月通過其ByVotes機制，成功迎來了多項由社區主導並支持的加密貨幣上線。該交易所為慶祝 TOSHI、HAT和HPOS10I的上線，分別針對這三種代幣推出了帶有獨家獎勵的拼圖尋寶活動。

這些代幣現已在Bybit上線，可通過Bybit的現貨交易、現貨網格交易機器人和轉換功能進行交易。用戶無需支付手續費，即可使用400多種加密貨幣資產或USDT購買和轉換這些代幣：

TOSHI 是Meow DAO的原生代幣，象征著BASE吉祥物、Coinbase聯合創始人Brian Armstrong的愛貓，以及備受尊敬的比特幣創始人。作為Base網絡上歷史最悠久的迷因幣，TOSHI體現了代幣化經濟中的社區治理精神。

是Meow DAO的原生代幣，象征著BASE吉祥物、Coinbase聯合創始人Brian Armstrong的愛貓，以及備受尊敬的比特幣創始人。作為Base網絡上歷史最悠久的迷因幣，TOSHI體現了代幣化經濟中的社區治理精神。 對於Top Hat代幣 HAT ，此次上線將為希望利用新興技術的Bybit用戶提供更便捷的途徑，助力他們參與可自定義AI代理的創新革命。HAT支持無代碼AI代理生成平台，使用戶無需復雜的技術技能，即可在幾分鍾內創建自己的個性化AI代理。

，此次上線將為希望利用新興技術的Bybit用戶提供更便捷的途徑，助力他們參與可自定義AI代理的創新革命。HAT支持無代碼AI代理生成平台，使用戶無需復雜的技術技能，即可在幾分鍾內創建自己的個性化AI代理。 自2023年5月以來，標志性的迷因幣HPOS10I是首個將幻想世界的元素與加密貨幣不可預測的吸引力相結合的代幣。它以其充滿活力的社區Sproto Gremlins而聞名，該社區是一個由3,333個獨特作品構成的NFT收藏，展現了HPOS10I的集體意識形象。

現貨交易上線福利

通過ByVotes助力項目成功上線的用戶已按投票結果瓜分了相應的獎金池。此外，每個上線項目還提供更多獨家的Bybit現貨交易獎勵。

即日起至1月31日，符合條件的Bybit用戶可以注冊參加TOSHI拼圖尋寶和HPOS10I拼圖尋寶活動，有機會贏取多達1,000,000個TOSHI代幣或多達600個HPOS10I代幣。參與者可以通過簽到、存款、交易或推薦等簡單的任務來賺取或交換拼圖碎片。

另外，即日起至2月4日，HAT拼圖尋寶活動還提供18,000,000個HAT代幣獎勵。

通過ByVotes推動Bybit現貨交易多元化

ByVotes於2024年升級並取得巨大成功，推出了6個激動人心的新項目，改版後訪問量增長了300%。該平台的投票人數也增長了200%。

ByVotes平台的優勢包括促進社區創新，以及增強新項目與其支持者之間的互動。它為Bybit的代幣上架提供了一種創新的決策方式，賦予用戶通過大眾投票來幫助擴展Bybit現貨交易的代幣種類。ByVotes獎金池還為早期支持者提供了從上架前獎勵及空投中獲利的機會。

用戶可以訪問ByVotes，搶先支持Web3和區塊鏈領域即將推出的更多創新和創意項目。

#Bybit / #TheCryptoArk

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，為超過6000萬全球用戶提供服務。自2018年成立以來，Bybit致力於打造更簡單、開放、平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit深耕Web3領域，與頂尖區塊鏈協議建立戰略聯盟，提供堅實的基礎設施，並推動鏈上創新。憑借安全可靠的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗以及前沿的區塊鏈工具，Bybit成功架起了傳統金融與去中心化金融之間的橋梁，助力開發者、創作者及愛好者充分挖掘Web3的無限潛能。歡迎訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來之路。

欲了解有關Bybit的更多詳情，請訪問Bybit Press

媒體咨詢，請聯系：[email protected]

如需了解最新信息，請關注：Bybit的社區和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit