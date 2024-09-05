百果園「順勢而為」，以印尼為首站開啟C端出海征程

百果園集團高級副總裁兼TOB事業群總裁兼海外門店發展事業部總經理朱啟東表示，百果園將運用積累了20多年的全產業鏈優勢，結合B端出海成功經驗和縝密的市場調研，正式啟動C端出海計劃，首站將定在印尼。

值得注意的是，百果園在海外TOB業務初顯成效，業務遍及全球多個國家和地區，2024年上半年業務增速約30%。

朱啟東進一步表示，C端「出海」是百果園「順勢而為」，邁向全球，實現長遠發展的關鍵一步。目前，海外水果零售專營玩家並不算多，成規模成體系產品服務體驗佳的水果零售企業更少，擁有BC兩端成熟經驗，和全產業鏈優勢的企業尤為稀缺。而海外諸多國家的發展水平和消費購買力卻不俗，在高品質高性價比好服務的供需兩端存在突出矛盾，如何來平衡這一矛盾，恰恰是百果園的「拿手菜」和好機遇。

業內人士分析稱，印尼作為東南亞最大的經濟體，人口眾多，水果在當地人的日常飲食中佔據重要地位，加上中產崛起，市場潛力巨大。但當地水果供應品質普遍參差不齊，會員體系和售後服務標准幾乎處於空白狀態。這些因素都可能是百果園選擇印尼作為其海外擴張首站的關鍵考量。

另據百果園方面透露，在印尼選定的合作伙伴與百果園在品牌調性和理念上高度一致，合作方有著多年高端商超成功運營經驗，熟悉當地政策和市場環境，雙方「一拍即合」。百果園計劃今年年底前在印尼市場開設首家門店，穩扎穩打，著力打造「印尼模式」，跑通成熟後，進而推廣至其他國家和地區。

SOURCE 百果園集團