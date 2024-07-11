Cactus Custody 榮獲「年度亞太區托管人」獎

新加坡2024年7月11日 /美通社/ -- Cactus Custody 是 Matrixport 的子公司，專注於數字資產，並被授予 2024 年 HedgeWeek 全球數字資產獎的 「年度亞太區托管人」 稱號。此提名突顯了其在數字資產服務方面的卓越表現。

這些獎項是基於內部團隊的詳細研究和對超過 100 位全球數字資產基金經理的廣泛調查來評選的。這一榮譽緊隨其最近推出的場外結算解決方案 Cactus Oasis ，該方案旨在保護機構投資資產免受固有的交易對手風險。