Cactus Custody 榮獲「年度亞太區托管人」獎
Cactus Custody
11 7月, 2024, 11:00 CST
新加坡2024年7月11日 /美通社/ -- Cactus Custody 是 Matrixport 的子公司，專注於數字資產，並被授予 2024 年 HedgeWeek 全球數字資產獎的 「年度亞太區托管人」 稱號。此提名突顯了其在數字資產服務方面的卓越表現。
這些獎項是基於內部團隊的詳細研究和對超過 100 位全球數字資產基金經理的廣泛調查來評選的。這一榮譽緊隨其最近推出的場外結算解決方案 Cactus Oasis，該方案旨在保護機構投資資產免受固有的交易對手風險。
Cactus Custody 總經理 Wendy Jiang 評論道：「獲得『年度亞太區托管人』獎項不僅是我們的榮譽，也是對我們的激勵。HedgeWeek 認可了數字資產在金融行業中的重要性，並承認我們是這一領域的領先提供者，這讓我們感到自豪。我們的數字資產托管服務已經惠及客戶，使他們能夠在加密貨幣市場中有效且安全地運作，免受不可信實體的風險。」
請訪問官方公告以獲取更多關於 2024 年 HedgeWeek 全球數字資產獎的信息。
關於 Cactus Custody
Cactus Custody 是 Matrixport 的另一子公司，為大型礦企、礦池、算力平台、交易所、基金和場外交易商提供高端數字資產托管服務。作為一家獲得許可的香港信托公司（執照編號：TC006789），它遵守資本儲備和反洗錢規定，確保完全符合行業標准。它還獲得了 ISO 27001、ISO 27701 和 ISO 9001 認證，體現了其在信息安全、隱私保護和質量管理方面的高標准承諾。
SOURCE Cactus Custody
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