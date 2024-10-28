Cactus Custody 完成 SOC 2 Type II 審計，強化數字資產托管安全標準

新加坡2024年10月28日 /美通社/ -- Cactus Custody 作為香港信託公司旗下的持牌數字資產托管人（牌照編號：TC006789），並臨時豁免受新加坡金融管理局（MAS）監管，已成功通過德勤（Deloitte）主導的 SOC 2 Type II 審計。這一成就彰顯了 Cactus Custody 在數字資產管理領域為客戶提供安全合規環境的承諾。

SOC 2 Type II 審計進一步鞏固了我們滿足全球安全標準的能力，增強了亞太地區及全球客戶的信心，確保其數字資產在符合行業最佳實踐和監管要求的環境下得到妥善管理。

Cactus Custody 總經理 Wendy Jiang 表示：「SOC 2 Type II 認證體現了我們保護客戶資產的堅定承諾，增強了信任，也鞏固了我們作為數字資產托管可靠合作夥伴的地位。我們為超過 300 家機構管理數十億美元資產，嚴格遵守平台架構、開發和運營的監管框架。」德勤（Deloitte）嚴格按照安全性、可用性和保密性標準對 Cactus Custody 進行了全面審計，確保其符合這些關鍵標準。

關於 Cactus Custody

Cactus Custody 由吳忌寒先生創立，是領先的機構數字資產托管服務提供商。作為獲得 ISO 認證的托管人，Cactus Custody 受香港信託公司牌照（TC006789）監管，並獲新加坡金融管理局（MAS）豁免。Cactus Custody 滿足監管資本儲備要求，並嚴格遵守反洗錢和反恐融資法規，採用先進的安全架構，為客戶提供熱存儲和冷存儲解決方案，保護超過 300 家機構的數十億美元數字資產，包括頂級礦業公司、礦池、基金、資產管理平台及場外交易商等。

SOURCE Cactus Custody