康締亞（Caidya）宣布領導層調整： Barbara Lopez Kunz 被任命為首席執行官

北卡羅來納州羅利2024年7月22日 /美通社/ -- 全球領先的臨床試驗解決方案提供商康締亞欣然宣布其執行管理層將進行調整。現任康締亞董事會成員 Barbara Lopez Kunz 將從 2024 年 9 月 1 日起擔任公司首席執行官一職。現任董事長兼首席執行官譚凌實博士將轉任董事會執行主席。

Barbara Lopez Kunz 在醫療保健和生命科學領域擔任過各種領導職務，將為這一重要職位帶來豐富的經驗。Kunz 女士擁有超過 15 年的公司最高管理層任職經驗，在推動戰略合作伙伴關系和數字化轉型方面成績斐然，她已做好充分准備，帶領康締亞進入下一個增長和創新階段。

譚凌實博士對Kunz女士的任命表示了極高的熱忱與期待：「Barbara的領導能力和對全球醫療保健領域的深刻理解對我們的董事會來說非常寶貴。她的戰略眼光和創新承諾已經對我們的業務帶來了深遠影響。我對她帶領康締亞走向成功未來的能力充滿信心。我很高興她接受了這一重要職位的任命，並期待著與她密切合作。」

在新的崗位上，Kunz女士將專注於提升康締亞作為全球臨床研究領導者的地位，強調以患者為中心的試驗的重要性，並提供個性化、適應目標的解決方案。Kunz女士說： "我很榮幸能領導康締亞，並在譚博士奠定的堅實基礎上更上一層樓。康締亞致力於改變臨床研究的格局，這與我的職業理念深有共鳴。我期待著與譚博士和我們才華橫溢的團隊密切合作，實現戰略願景，繼續我們的創新和發展軌跡。"

Barbara Lopez Kunz過往擔任最高管理層成員的職業生涯中，在為跨國公司和非營利組織制定制勝戰略方面始終發揮著重要作用。她曾在賽默飛世爾科技、杜邦和 ICI（現阿斯利康）等公司以及巴特爾和 DIA 等非營利組織承擔重要的損益職責。她的領導風格注重明確的戰略方向、人員發展和學習敏捷性，在她的職業生涯中培養了強大的團隊和創新實踐。Kunz 女士還擁有數十年在公共、私營和非營利機構董事會任職的經驗，她在這些董事會的轉型戰略中發揮了重要作用，並提升了股東價值。

回顧Kunz女士於2022年11月被首次任命為康締亞董事會成員，她表示很高興能在康締亞執行其全球發展戰略的過程中，貢獻自己在生命科學行業的深厚專業知識，以增強康締亞的創新能力、建立富有成效的合作伙伴關系並培養人才。她致力於創建以人為本、患者至上的企業文化，這與康締亞的企業價值觀不謀而合。隨著康締亞不斷發展並擴大其全球影響力，Barbara 的領導能力將有助於推動公司實現其宗旨，即釋放臨床研究潛能，助力全球病患重塑新生。

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關於康締亞

康締亞是一家全球化的多治療領域臨床研究機構（CRO），致力於推動醫療創新和加速新療法的開發。該公司的全球網絡有著全方位的服務能力，戰略布局覆蓋23個國家和地區，可廣泛接觸美洲、歐洲和亞太地區的不同患者群體。康締亞深厚的治療和運營專業知識幫助合作伙伴以更高的效率和信心開展研究。該公司致力於追求卓越和以數據為導向的決策，確保藥物開發過程的各個階段都達到最高質量標准。

康締亞提供監管策略和申報、臨床運營、生物統計、質量管理、上市後監測等全面臨床試驗服務。在合並dMed與Clinipace之後，康締亞以釋放臨床研究潛能，助力全球病患重塑新生為堅定使命，應運而生。

SOURCE Caidya（康締亞）