Cambrex宣佈與Lilly達成策略協議，支援生物技術合作夥伴的製造需求

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Cambrex

06 12月, 2024, 04:06 CST

新澤西州東盧瑟福德2024年12月6日 /美通社/ -- 全球領先的合同開發與製造組織（CDMO）Cambrex今日宣佈，已與Eli Lilly and Company（簡稱Lilly）簽署協議，為Lilly的生物技術合作夥伴提供加速的臨床開發能力。

透過此協議，Cambrex將與Lilly的早期外部創新與合作部門Catalyze360-ExploR&D合作，為Lilly Catalyze360的生物技術合作夥伴提供藥物原料、藥物產品、分析服務實驗室及研發專業知識。

Cambrex早期階段開發與測試部門總裁Brandon Fincher表示：「我們很高興能夠支持Lilly的使命，幫助外部生物技術合作夥伴加速其產品開發」。他補充道：「我們位於朗蒙特（Longmont）的設施提供所有必要服務，以便以速度、靈活性和卓越的科學技術，將早期階段的小分子藥物推進臨床。我們期待能夠幫助Lilly Catalyze360的合作夥伴，為他們的產品開創一條高效的成功之路。」

Lilly Catalyze360致力於透過其三大支柱推動科學發展並支持新興藥物：Lilly Ventures、Lilly Gateway Labs和Lilly ExploR&D。根據這項策略協議，Cambrex將與Lilly的外部創新支柱之一——ExploR&D合作，該支柱結合了企業學習、科學專業知識和頂尖的研發能力，以加速合作夥伴的科學發展。

通過本協議的主要服務將在科羅拉多州朗蒙特託管，視需要獲得 Cambrex 網絡的額外支持。根據這項協議，主要服務將在美國科羅拉多州的朗蒙特（Longmont）設施提供，並根據需要獲得Cambrex網絡的額外支持。Cambrex在朗蒙特的設施專注於新藥的早期開發，涵蓋從工藝開發和藥物製造到配方開發和藥品製造的各個階段，並提供非GMP和cGMP生產能力。此外，該設施亦提供完整的分析開發和cGMP測試支持。 

Cambrex簡介

Cambrex是全球領先的合約開發和製造組織（CDMO），在整個藥物生命週期中負責開發和製造藥物，以及提供全面的分析和IND支援服務。 

Cambrex擁有40多年的豐富經驗和一支由2000名專家組成的團隊，為北美和歐洲的環球客戶提供服務，提供一系列專業原料藥技術和能力，包括連續流、受管制物質、固態科學、材料表徵和高效活性藥物成分（API）。

SOURCE Cambrex

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