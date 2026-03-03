Campaign360將於2026年5月20日至21日重返新加坡濱海灣金沙

在市場飽和、人工智能應用加速的時代，2026年會議以「洞見人心，智領行銷」(Human Connection and Intelligent Marketing)為主題，將為領導者提供所需的戰略指南，助力其品牌在喧囂中脫穎而出。

本次會議議程設計注重實效，摒棄空談理論，將提供切實可行、可操作的框架，指導如何在不犧牲原創性的前提下利用人工智能，將數據轉化為有意義的深刻人類洞察，並推動可持續的長期品牌影響力。

Campaign Asia-Pacific活動總監Jaime Ng表示：「Campaign360處於B2C和B2B營銷的獨特交匯點。盡管消費者營銷和企業營銷的動態有所不同，但當今的領袖們面臨著一個共同使命：以能夠產生可衡量影響的方式，將創造力與智能技術相結合。Campaign360匯聚這兩個群體，共同交流見解、挑戰固有假設，攜手定義未來營銷領導力。」

專為高管層戰略打造的主舞臺

主舞臺專為營銷總監和C-1級高管設計，將邀請來自B2C和B2B行業的50多位思想領袖登臺，匯聚該地區最具影響力品牌的多元觀點。通過主題演講、坦誠的爐邊對話和多視角小組討論，領袖們將探討塑造現代營銷的共同挑戰。全新推出的「創意大賞」(The Big Idea)環節將聚焦突破性營銷活動，資深營銷人員將揭示其成功背後的策略、技術整合和創意領導力。

2026年會議創新項目：

Campaign360 2026將推出多項新舉措，旨在加深高管參與度，深化行業洞察：

高管焦點小組： 20多場由領導者主導的小型小組會議，資深營銷人員將圍繞四個關鍵主題合作解決實際問題，分別為：創新與參與度；數據與分析；市場趨勢與合作；以及人才、戰略與現代營銷領導力。

20多場由領導者主導的小型小組會議，資深營銷人員將圍繞四個關鍵主題合作解決實際問題，分別為：創新與參與度；數據與分析；市場趨勢與合作；以及人才、戰略與現代營銷領導力。 重磅情報發布：現場揭曉「Campaign亞太地區Top 50品牌榜單」(Campaign APAC Top 50 Brands)和「Campaign亞太地區2026年影響力榜單」(Campaign APAC 2026 Power List)，隨後將舉辦一場由上榜者參與的獨家領導力對話。

開幕主題演講將由百事公司(PepsiCo)全球營銷效能負責人、《營銷效能》(Marketing Effectiveness)一書的作者Sorin Patilinet發表。作為效能驅動型分析領域的公認先鋒，Patilinet將通過審視人工智能賦能的可能性與人類戰略紀律之間的微妙平衡，為會議奠定學術基調。

Patilinet表示：「當今生成式人工智能的魅力在於一切盡在指尖。你可以在10秒內創造一種新口味，設計包裝，並打造品牌。但這正是挑戰所在：能做並不意味著應該做。理解市場、品類動態和消費者洞察仍然至關重要。」[在Sorin Patilinet發表主題演講前，閱讀我們對他的獨家專訪。]

引入學習舞臺：賦能未來營銷領袖

2026年新設的為期兩天的學習舞臺，旨在支持高潛力的初級和中級營銷人員的成長。該環節將圍繞「現代營銷人的創意策略」(Creative Tactics for Modern Marketers)主題展開，兩天內將有來自BD、麥當勞(McDonald's)、樂高集團(The Lego Group)、聯合利華(Unilever)等領先品牌的10多位品牌領導者分享見解。

學習舞臺提供注重實踐、聚焦執行的案例研究和技能培養，助力新興營銷人才為實現戰略領導目標貢獻力量。

創新生態系統

除了主舞臺和學習舞臺的活動，與會者還將探索40多家前沿參展商帶來的解決方案，參與結構化和非正式的交流，並感受使Campaign360成為亞太地區營銷領導者必參加活動的蓬勃活力。

2026年Campaign360活動現已開放注冊，誠邀感興趣者盡早鎖定席位。

如需了解更多信息及注冊，請瀏覽：https://bit.ly/4qRMAX7。

Campaign360欣然宣布，美通社為其2026年活動的官方媒體合作夥伴。

