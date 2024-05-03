Campari 重返康城影展，推出「We Are Cinema」活動以慶祝及支持電影製作

因此，Campari 選擇在第 77 屆影展的開幕禮，推出「We Are Cinema」（我們是電影）活動是非常合適的 。它是對人類故事作為世界上一些最偉大電影的靈感來源的認可。作為開胃酒活動策劃者，Campari 慶祝這些構成了傑出故事的真實生活瞬間。參與這次新宣傳活動的觀眾將可透過 Campari 充滿創意的紅色鏡頭，體驗充滿藝術氣息的生動電影時刻。

隨著影展和活動的展開，Campari 將於能俯瞰著名紅地毯的節慶宮 (Palais de Festival) 內的 Campari Lounge 中再次舉辦和推廣一系列活動。今年，該品牌還推出了 Hyde Beach by Campari，這是一個在法國十字大道 (Boulevard de Croisette) 上的全新標誌性空間，屆時將會在此歡迎明星和嘉賓，並在整個影展期間舉辦各種活動。

在他們令人興奮的節目安排中，Campari 榮幸宣佈了新合作、回歸合作項目：

Cole Walliser 將會在 Campari Lounge 裡訪問嘉賓及明星。這位以 GlamBOT 的幕後片段而聞名的導演以及明星主持人，將會在貴賓室中熱情播報紅地毯上的娛樂快訊。

Campari 還會與《荷里活報道》(The Hollywood Reporter) 再次合作，與Horizon: An American Saga（《地平線：美國傳奇》）的導演、編劇、製作人兼主演 Kevin Costner 錄製 Awards Chatter 播客的影展特別版。Costner 將會與 THR 的獎項執行編輯 Scott Feinberg 現場談論他重返西部片大銀幕一事，這部影片亦會在今年的康城影展上首映。

Furiosa：A Mad Max Saga（《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》）康城影展官方慶功宴 (After Party) 是最令人期待的活動之一。在影展期間，Campari 將會在 Hyde Beach by Campari 舉行這場星光熠熠的活動，以慶祝這個史詩系列的最新續作。

Campari 還將與非牟利組織 Breaking Through The Lens 展開第三年的合作。該組織透過協助獲取重要資金來增強女性在電影領域的自主權利。他們將一起舉辦「跨界別」(Croosing Borders) 晚會，贊揚跨越文化邊界的女性。該晚會還包括了一場研討會。全球知名女演員 Diane Kruger 以及其他業界人物，包括 Campari Group 營銷主管 Julka Villa，將在研討會中分享她們自己的獨特經驗。

第 77 屆影展也是 Campari 與 Soho House 的首次合作，他們將合作舉辦一場獨一無二的創意電影比賽。該比賽支持和表彰新興的電影人才。它聚焦於將普通變為非凡的生活元素，這與 Campari 在調酒界中的角色非常相似。

Campari 不僅僅是一款開胃酒。憑藉這種不可思議的特徵，這個品牌一直以來都是熱切靈感的來源。自成立以來，Campari 一直處於雞尾酒文化的前沿，激發了世界各地的調酒師的熱情。在 Camparino in Galleria 裡，大師級調酒師們精心調製他們著名的雞尾酒(包括 Negroni 及 Campari Spritz 鷄尾酒)。Campari Lounge 和 Hyde Beach by Campari 將是向那些啟發靈感的故事和背後的人才敬酒的最佳場所。

Campari Group 行銷主管 Julka Villa 表示：「我們很高興能夠重返康城影展，今年，透過我們的全球 We Are Cinema 活動，我們將對電影和故事的熱情帶到這個經典的節日環境中。我們在電影世界擁有強大而長久的成就，創造力和熱情仍然是我們一切工作的核心。今年，我們期待繼續透過影展上的非凡節目，為觀眾帶來熱情和創意。」

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關於 Campari

Campari 是經典的意大利紅酒品牌，是世界上最著名的雞尾酒的核心。它由 Gaspare Campari 於 1860 年在米蘭創立，其兒子 Davide 進行了開拓創新，創造出頗具特色和革命性的秘密配方，至今仍未改變。Campari 有著鮮艷的紅色，透過將草藥、芳香植物和水果泡在酒精和水中泡製而成獨特與多層次的味道。除了與眾不同的特點，Campari 亦具備多種用途，提供無限及意想不到的可能性。Campari 自創始以來便透過其創始人的創意才智、各領域的藝術家以及世界首屈一指的調酒師，提供熱情的靈感來源，可激發您的直覺，以釋放您的熱情、啟發無限創作。

關於 Campari Group

Campari Group 是全球烈酒行業的主要參與者，擁有超過 50 個高端和超高端品牌組合，遍佈全球、地區和本地的重點領域。全球性重點品牌是 Campari Group 的重心，當中包括 Aperol、Appleton Estate、Campari、SKYY、Wild Turkey 及 Grand Marnier。Campari Group 創立於 1860 年，現今已成為全球第六大高級烈酒品牌。它擁有全球分銷網絡，在全球超過 190 個國家出售，在歐洲及美洲擁有領先的地位。Campari Group 的增長策略旨透過強力的品牌建立結合有機增長，同時透過選擇性地收購品牌及業務實現外在增長。Campari Group 總部位於意大利米蘭，在全球擁有 22 家工廠，並在 26 個國家中擁有自己的配銷網絡。Campari Group 共有約 4,700 名員工。母公司 Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) 於 2001 年在意大利證券交易所上市。

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關於康城影展

康城影展 (The Festival de Cannes) 是一個匯聚全球電影專業人士的活動，活動包含官方比賽和國際電影市場，其高度以媒體為導向的特點，使其成為首屈一指的年度國際活動，為全球電影界帶來影響力。

關於 Camparino

Camparino in Galleria 是一家傳奇酒吧，位於米蘭的艾曼紐二世迴廊 (Galleria Vittorio Emanuele II)，由 Davide Campari 於 1915 年創立。該酒吧位於 Caffè Campari 的對面，由 Davide 的父親及苦酒的創造者 Gaspare Campari，於 1867 年開設。酒吧開業後立即得到米蘭人的熱愛，成為了米蘭開胃酒傳統的代名詞，並於 2015 年慶祝了其成立 100 週年。經過翻新後，該酒吧於 2019 年秋季重新向公眾開放，為調酒及美食愛好者帶來煥然一新的形象以及食品和飲料，鞏固其作為世界最具影響力場所之一的地位。

SOURCE Campari