科濟藥業全球首款治療實體瘤的CAR-T細胞治療產品愷力美®獲批上市

上海2026年6月22日 /美通社/ -- 科濟藥業（股票代碼：2171.HK），一家專注於開發創新CAR-T細胞療法的生物制藥公司宣布，今日已收到國家藥品監督管理局（NMPA）通知，批准其自主研發的Claudin18.2自體人源化CAR-T細胞治療產品——愷力美®（舒瑞基奧侖賽注射液）新藥上市申請，用於治療Claudin18.2陽性、人表皮生長因子受體2（HER2）陰性，至少二線治療失敗的晚期胃/食管胃結合部腺癌。愷力美®是全球首款獲批用於實體瘤治療的CAR-T細胞治療產品。

胃癌在全世界范圍內是疾病負擔較重的惡性腫瘤之一，發病率和死亡率均位居全球腫瘤的第5位，每年新發病例高達約97萬例，死亡病例約66萬例[1]。其中，超過70%的新發和死亡病例來自亞洲地區[2]，中國胃癌患者占全球患病人數約47%[3]。根據中國國家癌症中心統計數據，2022年中國胃癌新發病例約36萬人，死亡病例高達26萬人，分別位居中國癌症發病和死亡人數的第5位和第3位[4]。盡管外科技術和綜合治療手段在不斷發展，但胃癌起病隱匿，目前我國早期胃癌診斷比例仍不足20%，晚期胃癌5年生存率僅10%左右[5]。胃癌存在發病率高、早診率低、異質性高、死亡率高等特點，目前傳統化療藥物已進入瓶頸期，靶向藥物選擇有限，免疫治療的獲益人群比例及獲益程度仍亟待提高。因此，不可切除或轉移性胃癌患者仍存在巨大的未被滿足的醫療需求，迫切需要推動更多精準治療和新型抗腫瘤藥物的發現與探索。

Claudin18.2是一種高選擇性標記蛋白，在正常健康組織中表達十分有限，僅在已分化的胃粘膜上皮細胞中表達，而在胃癌等多種惡性腫瘤中呈現高表達。愷力美®是一款靶向Claudin18.2的自體CAR-T細胞產品，它是經基因修飾以表達由人源化Claudin18.2特異性單鏈單抗（hu8E5-2I）、CD8α鉸鏈區、CD28跨膜區、CD28胞內信號域（CD28 ICD）及CD3ζ胞內信號區組成的CAR構建體。盡本公司所知，我們在全球范圍內率先成功識別、驗證並報告實體瘤相關抗原Claudin18.2作為CAR-T細胞療法的有效靶點。為了進一步解決CAR-T細胞療法治療實體瘤腫瘤微環境的挑戰，本公司針對愷力美®自主研發了一種受專利保護的創新性清淋預處理方案，特點是在傳統方案（環磷酰胺和氟達拉濱）基礎上加入低劑量的白蛋白結合型紫杉醇以增強CAR-T細胞的滲透和抗腫瘤效果。本公司圍繞愷力美®進行全球專利佈局，覆蓋靶點、適應症、給藥劑量和預處理方案等。

愷力美®的臨床療效得到了國際頂級醫學期刊的權威認可，其確證性隨機對照研究結果發表於《柳葉刀》（The Lancet）[6]。臨床數據顯示，對於治療選擇極其有限、預後極差的晚期末線胃/食管胃結合部癌患者，愷力美®展現出較現有治療顯著的療效獲益和良好的安全性，為晚期胃癌患者帶來了全新的治療選擇。這一重大突破不僅確立了實體瘤CAR-T治療的新標准，更為後續推進早線治療、聯合治療方案探索，以及拓展應用於胰腺癌、膽道癌等其他Claudin18.2陽性實體瘤奠定了堅實的科學基礎。

愷力美®的研發和獲批上市，不僅是企業研發實力的體現，更是國家創新藥全鏈條政策生態與監管改革成效的集中印證。得益於藥品審評審批制度改革持續深化以及創新藥全鏈條支持政策落地見效，全球首個針對實體瘤的CAR-T細胞治療產品得以在中國率先誕生。在這一過程中，監管部門的科學指引與關鍵支撐貫穿始終。面對迫切的臨床需求和技術挑戰，國家藥監局藥品審評中心及長三角分中心專家團隊堅持科學原則，在關鍵臨床試驗啟動前即與公司開展多輪前瞻性溝通，對試驗設計等關鍵環節給予專業指導；臨床試驗期間持續在藥學、非臨床等方面提供專業支持。正是「研審聯動、全程賦能」的監管模式保障了項目高效推進，產出經得起國際同行評議的高質量臨床數據。憑借其突出的臨床價值與優異的試驗數據，產品也由此先後被納入突破性治療藥物品種並獲得優先審評資格。與此同時，上海市藥品監督管理局始終以主動擁抱創新的服務理念，為公司提供了精準高效的技術指導，積極搭建聯動橋梁，並在生產許可、抽樣檢查與GMP符合性核查等關鍵環節全力推動，有力保障了上市進程。這些舉措充分彰顯了藥監部門支持真創新、服務真價值的堅定態度與專業擔當，也體現了中國特色科學監管體系對本土原研藥走向世界的強大支撐。

北京大學腫瘤醫院沈琳教授團隊牽頭開展了舒瑞基奧侖賽注射液的臨床研究。沈琳教授表示：「對於經歷過多線治療失敗的晚期胃/食管胃結合部腺癌患者而言，既往治療手段極其匱乏，預後極差。舒瑞基奧侖賽注射液的獲批，為我們提供了全新的、有效的治療武器。該產品為此類患者帶來了具有臨床意義的顯著獲益，其卓越療效是現有治療手段難以企及的。更為重要的是，作為一款CAR-T產品，舒瑞基奧侖賽讓患者有機會擺脫頻繁往返醫院接受治療的束縛，實現從『延長生存』到『改善生活』的跨越。作為全球首個成功上市的實體瘤CAR-T療法，舒瑞基奧侖賽不僅填補了晚期胃癌後線治療的空白，更開創了實體瘤細胞治療的全新時代。這一突破為後續推進前線治療、聯合治療策略等奠定了關鍵基礎，有望重塑胃癌乃至消化道腫瘤的治療格局。我們相信，隨著臨床應用的推廣，這一創新療法將為廣大胃癌患者點亮生命的新希望。」

科濟藥業創始人、董事會主席、首席執行官、首席科學官李宗海博士表示：「愷力美®的獲批上市，是CAR-T細胞治療從血液瘤邁向實體瘤的重要裡程碑事件，這離不開參與臨床試驗的患者及其家屬、研究者團隊、合作伙伴、監管機構及相關部門的信任和支持。我們將全力以赴推進愷力美®的臨床應用與市場准入，確保這一創新療法能夠及時、廣泛地惠及中國患者。同時，我們也將努力把該產品擴展到更多的國家和地區，以滿足更多的醫療需求。此外，我們也在探索晚期胃癌一線序貫治療及術後輔助治療等，以期幫助更多患者獲得更深遠的治療獲益，甚至治愈的可能。」

關於愷力美®

愷力美®是一款全球同類首創靶向Claudin18.2蛋白的自體CAR-T細胞治療產品，用於治療Claudin18.2陽性實體瘤。愷力美®於2026年6月獲國家藥品監督管理局批准上市，用於治療Claudin18.2陽性、人表皮生長因子受體2（HER2）陰性，至少二線治療失敗的晚期胃/食管胃結合部腺癌，成為全球首個批准上市實體瘤CAR-T細胞治療品種。

本公司正積極擴展愷力美®在癌症早期治療和圍術期治療中的應用佈局：包括一項正在中國開展的針對胰腺癌輔助治療的I期臨床試驗（NCT05911217）、一項用於根治術後的胃/胃食管結合部腺癌患者輔助治療後的鞏固治療的研究者發起的臨床試驗（NCT06857786）及一項用於胃/胃食管結合部腺癌一線治療後的序貫治療的研究者發起的臨床試驗（NCT07179484）。

關於科濟藥業

科濟藥業（股票代碼：2171.HK）是一家生物制藥公司，專注於開發創新CAR-T細胞療法，以滿足未滿足的臨床需求，包括但不限於血液惡性腫瘤、實體瘤及自身免疫性疾病。公司形成了從靶點發現、臨床前研究、產品臨床開發到商業規模生產的CAR-T細胞研究與開發的端到端能力。公司通過自主研發新技術以及擁有全球權益的產品管線，以解決現有CAR-T細胞療法的挑戰，比如提高安全性，提高實體瘤治療的療效和降低治療成本等。科濟藥業的使命是成為全球生物制藥領域的領導者，為全球癌症及其他疾病的患者提供創新和差異化的細胞療法，使癌症及其他疾病可治愈。

前瞻性聲明

本新聞稿中所有不屬於歷史事實或與當前事實或當前條件無關的陳述都是前瞻性陳述。此類前瞻性聲明表達了本集團截至本新聞稿發布之日對未來事件的當前觀點、預測、信念和預期。此類前瞻性聲明是基於本集團無法控制的一些假設和因素。因此，它們受到重大風險和不確定性的影響，實際事件或結果可能與這些前瞻性聲明有重大差異，本新聞稿中討論的前瞻性事件可能不會發生。這些風險和不確定性包括但不限於我們最近的年度報告和中期報告以及在我們公司網站https://www.carsgen.com 上發布的其他公告和報告中「主要風險和不確定性」標題下的詳細內容。對於本新聞稿中的任何預測、目標、估計或預測的實現或合理性，我們不作任何陳述或保證，也不應依賴這些預測。

參考文獻 [1] World Health Organization (WHO). International Agency for Research on Cancer. Cancers Fact Sheet (Globocan 2022). Cancer Today (who.int). Last accessed 22-May-2024. [2] International Agency for Research on Cancer. (2021). Stomach fact sheet. IARC Global Cancer Observatory. [3] Chen W, Zheng R, Baade PD, et al. Cancer statistics in China, 2015. CA Cancer J Clin. 2016;66(2):115-32. [4] B. Han, R. Zheng, H. Zeng, S. Wang, K. Sun, R. Chen, et al. Cancer incidence and mortality in China, 2022. J Natl Cancer Center, 4 (1) (2024), pp. 47-53. [5] Zhao, Lulu, et al. "Changing Landscape in Stage, Treatment and Survival of Gastric Cancer in China 1998–2022: Insights of 40,158 Patients from the National Gastric Cancer Cohort." Cancer Letters, vol. 642, 2026, p. 218261. DOI: 10.1016/j.canlet.2026.218261. [6] Qi C, Liu C, Peng Z, Zhang Y, Wei J, Qiu W, Zhang X, Pan H, Niu Z, Qiu M, Qin Y, Fang W, Ye F, Li N, Liu T, Liu A, Zhang X, Hu C, Zhang J, Cui J, Lin X, Wang S, Zhang J, Lin T, Qu X, Yuan X, Gong J, Li J, Gao W, Gai L, Wang Y, Yuan D, Li Z, Shen L. Claudin-18 isoform 2-specific CAR T-cell therapy (satri-cel) versus treatment of physician's choice for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (CT041-ST-01): a randomised, open-label, phase 2 trial. Lancet. 2025 Jun 7;405(10494):2049-2060. doi: 10.1016/S0140-6736(25)00860-8. Epub 2025 May 31. PMID: 40460847.

聯繫科濟藥業

更多信息，請訪問公司網站：https://www.carsgen.com/

公共關系：[email protected]

投資者關系：[email protected]

SOURCE 科濟藥業