CarbonChain 最新的企業碳足跡核算與報告方法和產品碳足跡核算與報告方法，獲得第三方驗證

──以及其他適用於石油、天然氣、運輸、金屬和礦物的業界特定方法

倫敦2024年11月11日 /美通社/ -- CarbonChain — 由人工智能 (AI) 驅動的碳追蹤平台，可為公司提供對供應鏈排放量的端對端能見度──相信此平台是世界上首個能夠使製造商和商品交易者使用第三方驗證的方法以計算其排放量，用於計算企業碳足跡 (CCF) 和產品碳足跡 (PCF)。

SGS 已對這些方法進行獨立審查和驗證，使其符合全球碳會計 (Carbon Accounting) 的標準 - 尤其是溫室氣體 (GHG) 議定書企業會計與報告標準，以及溫室氣體議定書產品生命週期會計與報告標準。

驗證的重要性

使用第三方軟件測量、追蹤和申報其商品排放的製造商和商品交易商，需要保證其計算以最佳實踐為基礎。對 CarbonChain 最新方法進行獨立驗證，是客戶內部和外部排放可信度的重要標記。

CarbonChain 對準確性的承諾

Carbon Chain 正在為金屬和能源供應鏈建立最準確的碳計算平台。除了經過驗證的方法之外，我們還使用強大的獨立排放數據庫以彌補數據缺口，尤其是在無法使用直接供應商數據的情況下。作為我們最新產品發布的一部分，CarbonChain 的專家內部碳會計師和數據分析師，已經完善了主要金屬和能源產品的資產級排放數據。

Carbon Chain 的用戶

CarbonChain 專為能源和金屬供應鏈而生。製造商、商品交易商和其銀行紛紛使用 CarbonChain 軟件，以自動化其會計、測量、報告和設定排放目標。

Societe Generale、Thyssenkrupp Materials Services、Rabobank、Concord Resources、IXM 和 Gunvor Group 等公司都在使用 CarbonChain 的平台。

備註：CCF 和 PCF 方法的驗證 分別於 2024 年 3 月 和 2024 年 9 月完成。

Carbon Chain 簡介

Carbon Chain 有助公司作出有意識的氣候決策，以加速實現淨零經濟的行動。此公司由人工智能驅動的碳排放計算平台，憑著準確的資產級數據，自動追蹤碳密集型供應鏈的排放量。CarbonChain 採用經過驗證的方法，是獲得 CDP 認可的解決方案供應商。2023 年，CarbonChain 籌集了 1,000 萬美元，以支持其持續擴展碳足跡科技，此科技主要著重於範圍 3 (Scope 3) 和供應鏈排放。www.carbonchain.com

聯絡方式：Alexander Lewis，Marketing Manager，[email protected]

SOURCE CarbonChain