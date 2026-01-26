推動香港數碼貿易發展：鄧白氏助力金管局發表Cargo× 項目建議報告

作爲Cargo×專家小組成員，鄧白氏全力支持金管局的策略方向，並致力提供可信賴的數據及洞察，推動相關策略有效落地。透過「商業數據通」平台，鄧白氏將繼續與多個數據提供方緊密合作，提供可靠的商業及物流資訊，以減少人工核查程序、提升信貸評估一致性，並進一步強化風險監察能力。

報告亦強調在貿易融資過程中加強對交易方進行盡職審查的重要性。作爲該領域的重要數據提供者，鄧白氏提供關鍵的企業身份與所有權結構、交易方及供應鏈關係等數據。相關洞察有助於銀行更有效核實貿易交易真實性，深入瞭解供應鏈結構，並更清晰識別潛在風險。鄧白氏將持續支持行業夥伴所需的關鍵數據，透過提升對企業運營模式及貿易往來夥伴的可視性，增强市場信心與透明度，促進更多企業，尤其是中小企，擴大貿易融資的機會。

鄧白氏中國區總裁吳廣宇先生表示：「Cargo×項目彰顯了可信賴且可互聯互通的數據，是推動香港數碼貿易未來發展的重要基石。鄧白氏很榮幸以全球領先的商業與物流數據支持這一重要項目，相關數據涵蓋 D‑U‑N‑S® 企業身份識別、所有權結構分析、貨運流向資訊、交易對象與潛在風險洞察。未來，我們將繼續與金管局及業界夥伴緊密合作，提高市場透明度，共同構建一個更具互聯性、更具韌性及更具競爭力的貿易融資生態系統。」

隨著Cargo×項目路線圖由建議階段邁向落實執行階段，鄧白氏將持續全力支持金管局的相關工作。作爲報告中所引用的數據提供方之一，鄧白氏將繼續提供可信賴的企業、交易對手及供應鏈的洞察，協助推動各項以數據為驅動的關鍵目標，包括强化盡職審查機制、提升貿易交易驗證能力，以及擴大企業貿易可視性。如欲下載完整報告，請瀏覽：https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2026/01/20260119-3/

關於鄧白氏

鄧白氏（Dun & Bradstreet）是全球領先的商業數據和分析服務商，協助世界各地的企業提升業務績效。鄧白氏全球數據雲端提供的解决方案和洞察分析可助力客戶提升盈收、降低成本、控制風險以及進行業務轉型。自1841年以來，鄧白氏深受各大規模公司的信賴，為他們管理風險和發掘商機。

我們將全球數據與本地見解結合，幫助客戶做出更明智的決策。 如欲進一步了解鄧白氏，請瀏覽 www.dnb.com.hk

