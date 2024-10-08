Carro在香港推出Carro官方認證：透過內部專利科技加強車輛檢查， 提供完好如新的汽車給香港人

Carro官方認證提供一系列保證，其中包括：

160點專業檢查： 使用AI 科技 對汽車的機械部件進行全面評估和翻新，並對外觀、內飾、路試、安全和車底等關鍵部位進行詳細檢查

使用AI 對汽車的機械部件進行全面評估和翻新，並對外觀、內飾、路試、安全和車底等關鍵部位進行詳細檢查 5日換車保證 ：1對1無條件換車

：1對1無條件換車 12個月引擎及波箱保養期 ：涵蓋維修和更換費用，包括備件和維修工作

：涵蓋維修和更換費用，包括備件和維修工作 不竄改里程數 ：保證不竄改里程數

：保證不竄改里程數 絕無受重大事故、火災或水災損毀：100%透明地記錄汽車的歷史和數據，包括以往的使用歷史、任何損壞、事故或前任車主的維修情況

專利科技和一流能力引領潮流：Carro的160點專業檢查和翻新能力利用AI的力量，運行Carro數據科學家團隊打造的創新專利科技。使用聲學工程科技和電腦視覺科技進行專業檢查，這在香港二手車市場尚屬首次。

聲學工程科技安裝在一個內部APP中，該APP包含一個獨特的音頻樣本庫，其中有超過31萬份經過處理的汽車引擎聲音樣本，這些樣本來自多個汽车品牌和車型，用於準確檢測任何潛在的引擎問題。同時，電腦視覺科技能夠檢測最輕微的碰撞、刮擦及其他現有的車身異常問題，並提供相關分析，從而提高我們所有專家和檢測人員的能力和效率。

Carro香港行政總裁余家煒稱：「Carro的尖端科技旨在提高檢查效率和品質，並確保汽車完好如新。這樣，我們經過嚴格認證的檢測人員、技師、工程師和機械師就可以專注於真正重要的事情，即提供符合世界級標準，且乾淨、安全和完好如新的汽車給香港人。」

每輛車的160點專業檢查報告都將在Carro官方網站上發佈，供客戶查看。

在香港推出Carro官方認證，是Carro於6月份啟動的品牌重塑工作的一部分。最初的品牌重塑工作涵蓋全新網站的推出及幕後變革的實施。香港公司將利用Carro各種現有的數據智慧、機器學習能力和內部業務工具，並在定價、庫存管理和檢查流程中大量使用專有科技和AI能力。

請瀏覽Carro香港網站carro.co/hk，或立即前往科學館道1號康宏廣場1A展廳進行試駕。

關於 Carro

Carro於2015年創立，是東南亞最大型的網上二手車市場。透過提供可信且透明的體驗，Carro利用專有的定價演算法，AI能力和創新的科技解決方案，改變了傳統的買賣車輛方式。

這間獨角獸初創企業的總部位於新加坡，從軟銀願景基金（SoftBank Vision Fund）及幾個主權基金中籌集了超過7億新加坡元的資金。該公司在2024財年錄得有史以來最佳的全年正向稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），達到3,400萬美元。Carro 及其子公司和業務線擁有超過5000名員工，遍佈亞太地區：

Carro是亞太區最大型的網上二手車市場，主要活躍於新加坡、馬來西亞、印尼和泰國，最近更擴展到日本、台灣和香港等國家和地區。

Carro Care，由怡和合發（Jardine & Cycle）提供支援，具備Carro內部的翻新和售後服務能力。

Genie Financial Services，新世代金融科技汽車融資供應商，活躍於新加坡、馬來西亞、印尼和泰國。

MPM Rent，印尼領先的行動解決方案公司，專門提供租賃／車隊融資運輸服務。

Innorithm，利用最先進的物聯網和機器學習技術的新世代車隊管理解決方案公司。

Kaidee，泰國最大的線上購物及分類廣告平台。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.carro.co

SOURCE Carro