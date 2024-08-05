韓國保險科技公司Carrot獲得基於行為定價的保險獨家使用權

安全駕駛者通過基於行為定價的保險最多可享受20%的保費折扣

-- Carrot於5月30日推出了基於行為定價的保險，為安全駕駛的保單持有人提供最多20%的保費折扣。

-- 過去幾年中，Carrot收集了150萬客戶的數據，分析了74億公裡的駕駛記錄，從而得出了駕駛評分。

-- 21世紀20年代以來，在汽車保險類別中僅有兩項獨家使用權，均由Carrot獲得。

-- Carrot根據駕駛評分提供折扣和補貼，其原創性和進步性獲高度贊揚。

韓國首爾2024年8月5日 /美通社/ -- 韓國首家也是最大的全棧數字保險平台Carrot General Insurance Corp（「Carrot」）宣布，已從韓國一般保險協會獲得基於行為定價的保險(BBI)的六個月獨家使用權。

這一成就具有重要意義，因為這是四年零四個月以來，所有財產和意外保險公司中首次在汽車保險類別中授予獨家使用權。汽車保險是由12家一般保險公司銷售的強制性產品，通常標准化且差異最小。因此，汽車保險的獨家使用權非常罕見。自21世紀20年代初以來，僅授予過兩次這樣的權利，均歸Carrot所有。

Carrot開創了一個行業首創的系統，為所有客戶提供折扣福利，無論他們過去的安全駕駛評分如何。該系統計算每月的安全駕駛評分，並根據保險期內的安全駕駛結果提供報銷補貼。韓國一般保險協會的新產品評審委員會高度贊揚了Carrot新系統和服務的原創性和進步性，授予其六個月的獨家使用權。

在過去四年中，Carrot通過其按英裡計費的汽車保險積累了約150萬客戶的駕駛數據，並通過分析74億公裡的駕駛數據成功得出了駕駛評分。它因在保險期內激勵安全駕駛並提供個性化反饋幫助客戶監控和改善駕駛習慣而獲得高度評價。

自Carrot於5月30日推出基於行為定價的保險以來，使用Carrot BBI汽車保險並獲得安全駕駛評分的客戶——定義為月度安全駕駛評分70分或以上且月度最低駕駛距離100公裡——在6月份的事故率記錄為12%。這一比例顯著低於2019年至2023年間每年6月的行業平均事故率，一般在15%到17%之間。

Carrot移動部門總監Kevin Yang表示：「我們相信，獲得獨家使用權是所有高管和員工努力實現Carrot追求的價值和願景的結果。」 他補充道：「我們將繼續努力，在保險行業創造更多創新，以實現Carrot創立的擴大客戶保險選擇和福利的目標。」

與此同時，獨家使用權自批准之日起有效期為六個月。Carrot自5月24日以來一直在提供基於駕駛行為定價的汽車保險產品。

[附錄：公司信息]

Carrot總部位於韓國首爾，公司於2019年通過與韓華、SK電訊、現代汽車、Altos Ventures和Stic Investments等知名投資者的合作聯合設立。作為韓國第一家獲授權的100%數字保險運營商，Carrot一直以創新產品顛覆市場，其UBI保險項目獲取客戶的速度超過了全球同行。該公司的成功足跡歸功於強大的客戶價值主張，包括易於獲取且方便的保險、透明的保費、人工智能自動事故登記和及時提供幫助服務，所有這些都通過專有技術實現。截至2024年7月初，公司已簽發了超過200萬份汽車保險單，並通過交叉銷售和嵌入式保險平台分發了不同類型的保護產品。公司正在追求行為汽車保險業務，通過傳感器數據分析根據客戶的駕駛模式和行為評估保費，以更好地管理保單持有人的風險。Carrot與現代汽車集團、Tmap Mobility和Naver等國內外公司建立了各種合作。Carrot旨在將其數據驅動的產品擴展到汽車保險之外，包括寵物保險、駕駛員保護和家庭保險，未來將發展成為數據驅動的整體護理和生活方式平台。

2022年8月，Carrot成功完成了由私募股權公司Affirma Capital牽頭的1750億韓元A輪融資。最近在2023年12月，公司又獲得了1300億韓元的追加資金。Carrot的發言人表示，這筆資金將加速公司內部技術的精細化和開放創新活動，以更快的速度保持J型曲線增長。

SOURCE Carrot General Insurance