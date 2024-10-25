CasinCity Crypto Casino加密賭場隆重啟幕：每位玩家從一開始就都是VIP貴賓！
新聞提供者Casincity
25 10月, 2024, 18:00 CST
巴西聖保羅2024年10月25日 /美通社/ -- CasinCity Crypto Casino正式進駐巴西、阿根廷、哥斯達黎加、哥倫比亞和墨西哥，帶來前所未有的加密賭場體驗。無論是老道的專業玩家還是充滿好奇的賭場新手，加密賭場都市的大門向所有人敞開。我們深知玩家的需求，提供他們渴望的無名和刺激，讓心跳加速，挑戰極限！這個平台專為尋求娛樂的新手和經驗豐富的賭客設計，提供多元化的博彩娛樂遊戲選擇。從登記註冊的那一刻起，玩家便開始了自己的VIP貴賓之旅，享受專屬的福利，讓他們在刺激的歷險之處中盡情探索。
CasinCity迎新獎金
玩家可以無需擔心損失存款，探索數百款可供選擇的博彩娛樂遊戲，因為我們提供高達R$10,000巴西雷亞爾的200%迎新獎金，讓客戶有機會徹底發掘這個加密賭場都市的每一個角落。此外，新用戶還獲賭場贈玩老虎機50次，免費體驗箇中樂趣。
CasinCity Crypto Casino加密賭場VIP貴賓計劃
CasinCity Crypto Casino加密賭場遵循自己的規則。用戶在開設帳戶的瞬間，便享有VIP貴賓地位，包括每週10%的現金回贈。玩家可以藉此在每週開始時，彌補10%的潛在損失，為自己在遊戲區域帶來再次揮發運氣的機會。
CasinCity Crypto Casino加密賭場博彩娛樂遊戲
用戶在CasinCity Crypto Casino加密賭場登記註冊後，將可盡情享用由頂尖開發商提供的各款博彩娛樂遊戲。用戶可以在自己喜愛的博彩娛樂遊戲中，靈活運用額外餘額、賭場贈玩老虎機次數及VIP貴賓現金回贈，同時累積獎賞積分，尊享更多禮遇。
CasinCity Crypto Casino加密賭場博彩娛樂遊戲區域
- 老虎機（Slots）
- 爆點遊戲（Crash Games）
- 真人娛樂場（Live Casino）
賭場持牌經營，深受客戶信賴
儘管擁有趣味橫生的電影黑色風格，CasinCity Crypto Casino加密賭場仍然是一個值得信賴的平台，由Rojo Entertainment B.V.經營，並獲得庫拉索政府（Government of Curaçao）授予的營業牌照，編號#5536/JAZ。
CasinCity Crypto Casino加密賭場連結
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SOURCE Casincity
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