CBH 委任葉蔡英麗女士為 CBH Asia 行政總裁

葉女士的行政經驗豐富，在過去逾25年間，成功推動各大亞洲財富管理機構的發展。葉女士曾經於職涯早期在私人銀行業界出任多個高級職位。她曾出任Bank J. Safra Sarasin的亞洲行政總裁，指揮銀行在區內的業務擴張，其後再出任其董事會成員。加入CBH Asia前，她效力LGT。

CBH Bank行政總裁Simon Benhamou表示：「我們歡迎如葉蔡英麗女士的人才加入，帶領CBH Asia的發展。她具備資深經驗及優秀的領導才能，有助我們在亞洲主要市場進一步擴展業務。員工是我們最重要的資產，而我們的核心價值在於開拓精神和團隊合作，兩者都得到葉女士的強烈認同。我們相信她會帶領CBH Asia取得更大成就。我們謹此祝賀葉女士履新。」

葉女士表示：「CBH 集團的環境讓我們能夠發揮創意，追求卓越並締造佳績，我很高興能夠成為其中一員。我會全力擴充CBH 在亞洲地區的版圖，秉持集團一貫的專業精神，致力達致為客戶和持分者創造更大價值的長遠願景。」

關於 CBH | Compagnie Bancaire Helvétique

家族持有的瑞士金融銀行集團 CBH Compagnie Bancaire Helvétique於 1975 年成立。集團總部位於日內瓦，目前於全球10個地點設有辦事處，員工人數近309名。截至 2023 年 12 月 31 日，客戶資產總額為 143 億瑞士法郎，集團的一級資本比率為 43%，躋身瑞士資本最充足的銀行之列，表現領先同業。

CBH 集團為私人及機構客戶提供財富管理方案，以及多項功能互補的服務，包括家族辦公室方案、資產服務及架構規劃、私人市場專業知識，以及度身設計的銀行和付款卡解決方案。

SOURCE CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA