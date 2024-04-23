康霈新藥CBL-514橘皮組織二期試驗臨床結果成功達標，50%以上受試者橘皮組織用藥後改善至少一個等級

CBL-514注射劑是全球首創的505(b)(1)全新小分子新藥，其專一性促進脂肪細胞凋亡機轉，可精準減少皮下淺層脂肪，是全球首創針對減少橘皮組織的突起部位脂肪來治療橘皮組織的產品。

超過 5 成受試者之橘皮可於治療後 12 週達至少一個等級改善

在CBL-514用於橘皮組織之二期第一階段劑量篩選之試驗中，統計結果顯示12位受試者低、中、高三個劑量組別，於兩側大腿給予一次治療後2週及4週追蹤結果顯示，三個劑量組別之受試者橘皮組織嚴重程度皆明顯降低；其中又以高劑量組別80 mg的療效最佳。

該二期第二階段共納入23位受試者，根據大腿橘皮組織嚴重程度給予最多2次CBL-514治療，以單次劑量不超過320 mg間隔4週注射，並於最後一次注射後4週與12週以橘皮組織嚴重程度量表(Modified HCSS)評估療效。試驗結果顯示，CBL-514在治療後4週(p< 0.00001)與12週(p< 0.00001)皆可顯著降低橘皮組織嚴重程度分數，療效在臨床與統計上達到顯著有效意義，超過5成受試者的橘皮組織嚴重程度於治療後12週可達到至少一個等級的改善。此外，以Global Aesthetic Improvement Scale(GAIS) 評估治療後橘皮組織改善情況，臨床試驗主持人(PI)與受試者評估結果皆顯示，治療後超過95%受試者之橘皮組織有改善。

綜合該試驗兩階段臨床統計結果，本試驗案在ITT population與PP population的主要療效指標與次要療效指標皆達到臨床及統計上顯著有效意義。CBL-514改善中重度橘皮組織療效顯著，且藥物安全性與耐受度良好。

康霈也將於2024年4月29日下午3:00召開本試驗完整數據線上法說會，詳細說明臨床統計結果。

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SOURCE 康霈生技