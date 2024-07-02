九興控股有限公司實施了威科集團CCH® Tagetik企業績效管理解決方案

CCH Tagetik平台使財務主管能夠存取即時財務數據

台北2024年7月2日 /美通社/ -- 全球領先的專業資訊、軟體解決方案和服務供應商威科集團今天宣布，九興控股有限公司（以下簡稱：九興控股）實施了CCH Tagetik企業績效管理 (CPM) 平臺，協助集團財務部門推動數位轉型。

威科集團CCH Tagetik大中華區總經理鍾贊輝表示：

「CCH Tagetik是支持九興控股財務變革的理想平台，透過推動業務和財務流程的數位轉型，降低時間和人力成本，推動業財融合。 該平台將使九興控股能夠根據每個業務部門的獨特需求制定更全面、更準確的財務報告，使領導者能夠做出更快、更明智的決策」。

九興控股是一家領先的優質鞋類和皮革製品開發商和製造商，製造基地遍布中國和東南亞。在公司實施CCH Tagetik平台之前，其財務部門主要倚賴人工方法來準備預算、預測和管理報告。最高管理層無法即時掌握數據來為他們的決策提供信息，財務分析既繁重又耗時，導致勞動力成本增加。

在對多家CPM軟件供應商進行評估应商进行评估後，九興控股實施了威科集團CCH Tagetik平台，以推動財務流程的數位轉型。

CCH Tagetik CPM平台將協助九興控股實現：

實施標準化、自動化的預算和預測流程。

更快整合不同系統的財務和非財務數據，提高數據收集效率和完整性。

透過自動化日常報告和臨時分析，為業務領導者提供準確的財務數據的即時存取。

九興控股有限公司CFO譚兆明表示：

「CCH Tagetik是一個強大的策略財務智慧平台，透過自動化我們的預算、報告和預測流程，該平台使我們的財務團隊能夠專注於增值活動，例如提取見解以幫助決策。該系統還增強了每個部門管理費用和成本的能力，提高了預測準確性，並使領導者能夠即時做出更快、更明智的決策」。

----------

關於威科集團

威科集團 (WKL)是提供專業資訊、軟體解決方案和服務的全球先進者，服務領域涉及醫療健康、稅務與審計、金融與企業合規、法律與監管以及企業績效與ESG等領域。我們通過提供將深度領域知識與技術和服務相結合的專家解決方案，幫助客戶每天做出關鍵決策。

威科集團報告2023年全年收入為56億歐元。威科集團為180多個國家的客戶提供服務，在40多個國家開展業務，全球員工約 21,400 人。企業總部位於荷蘭萊茵河畔阿爾芬。

有關更多資訊，請訪問 www.wolterskluwer.com ，也可在 Twitter , Facebook , LinkedIn , YouTube 和Instagram關注我們。

威科集團CCH® Tagetik台灣官方網站：https://www.wolterskluwer.com/zh-tw/solutions/cch-tagetik

SOURCE CCH® Tagetik, Wolters Kluwer