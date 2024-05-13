CCI Global 斥資 5,000 萬美元啟動塔圖市呼叫中心，擴大在肯尼亞的業務範圍

CCI Kenya 行政總裁 Rishi Jatania 重申了公司對該地區的承諾，他表示：「此次新址啟用標誌著我們的使命向前邁出了重要一步，即為肯尼亞社會經濟發展做出貢獻的同時提供頂級業務流程外包服務。我們相信該地區的潛力，也很高興能為非洲的業務流程外包業務設立黃金標準。」

CCI 的塔圖市呼叫中心是在備受尊敬的「非洲振興」(Elevate Africa) 大會期間啟動的，這是一場在塔圖市舉辦的三天盛會，匯聚了來自世界各地的行業領袖、政策制定者和持份者。以「創新的下一篇章」為主題的「非洲振興」(Elevate Africa) 大會，是業務流程外包業內具有遠見的討論和合作的重要平台。

「CCI 的塔圖市呼叫中心為業務流程外包產業的發展做出了重要貢獻，該產業正在我們的城市迅速發展，僅在未來幾年就將為肯尼亞人創造一百萬個就業機會，」塔圖市所有者和開發商 Rendeavour 的創辦人兼行政總裁 Stephen Jennings 表示，「有了正確的管理、技術、國際通道和有利的生態系統，肯尼亞業務流程外包員工就能在全球範圍內大顯身手。」

CCI 擴張的核心以對 CCI 塔圖市的 5,000 萬美元開發投資為基礎，這屬於 CCI Global 自 2016 年以來在肯尼亞的 1.5 億美元總投資的一部分。自 2006 年以來，CCI 在非洲的投資記錄已超過 20 億美元，這進一步證明了 CCI 致力於推動非洲大陸的經濟賦能。

CCI Global 行政總裁 Martin Roe 表示：「我很高興進一步加強了非洲作為呼叫中心營運首選目的地的突出地位，因為肯尼亞是不二選擇。我們決定在肯尼亞拓展業務，這反映了我們對該國蓬勃發展的業務流程外包產業及其持續成長能力的堅定信心。

我們將繼續在肯尼亞的投資旅程，為肯尼亞的經濟發展做出貢獻，並提供有意義的就業機會，在此，我非常高興地宣佈一項重要的里程碑：即將在塔圖市啟動另一座 CCI 新大樓。

這項策略舉措是繼我們現有業務取得巨大成功之後的另一項重大跟進舉措。這一擴張加強了我們對肯尼亞的堅定承諾。」

隨著 CCI 踏上轉型之旅，公司將繼續堅定不移地履行其使命，在內羅畢及其他地區減少失業，推動社會經濟進步。透過與 CareerBox Africa 等組織建立策略合作夥伴關係，CCI 能夠提供數碼技能培訓項目，賦能失業青年（尤其是年輕女性），提高他們在業務流程外包行業工作的技能。

建築可持續性 - 肯尼亞最大的呼叫中心使用 96% 的再生能源

作為 ENEO 開發案的一部分，由 GREA 在肯尼亞新建的五層塔圖市呼叫中心將幾乎完全依靠 96% 的可再生能源運作，做法是安裝太陽能電池板、自然通風走廊和自遮陽牆，幾乎可以完全緩解呼叫中心能源生產和消耗過程中的二氧化碳排放。新設施獲得了「非洲地產獎」(The African Property Awards) 頒發的兩個獎項，以及 EDGE 綠色建築和可持續發展卓越協會 (SEA) 頒發的環境責任認證。

Eneo at Tatu Central 開發商 GREA 的行政總裁兼聯合創辦人 Greg Pearson 表示：「Eneo at Tatu Central 代表了業務流程外包設施的頂峰，它將最先進的設施與綠色設計原則及社區參與相結合，打造了一個可持續、充滿活力和欣欣向榮的社區中心。」

賦能肯尼亞女性

CCI 塔圖市的建設以社會發展為重點，女性建築團隊 Buildher 參與其中。Buildher 是肯尼亞的非營利社會企業，為弱勢年輕女性提供認可的建築技能，並在肯尼亞的城市開發計劃中提供穩定的就業機會。由 30 名女性組成的團隊在 CCI 塔圖市的施工和裝修期間現場工作，為非洲建築環境領域的女性樹立了新的標竿。

Buildher 專案旨在為肯尼亞女性創造經濟繁榮，改變男性的態度，促進非洲建築業的性別平等。Buildher 專案由 CCI 塔圖市開發商 Gateway Real Estate Africa 營運。

關於 CCI Global

塔圖市目前是 CCI 的第 17 個國際聯絡中心，呼叫中心遍佈肯尼亞、埃及、南非、埃塞俄比亞、加納和羅安達。

CCI Global 為北美、英國、澳洲、歐洲及紐西蘭的知名公司提供服務，將其業務流程外包到非洲，主要是客戶服務部門。公司擁有超過 15,000 名員工，為逾 80 家公司提供服務，行業涉及電訊、媒體、流動通訊技術、金融服務、酒店業和醫療保健等領域。

作為一家專注於影響力外包的公司，CCI 主要與大型英語國家的企業合作，將國際職位帶到非洲，為失業率居高不下的非洲地區創造就業機會，支持他們的數碼技能發展。

關於塔圖市

塔圖市是一個佔地 5,000 英畝的新城市，位於內羅畢的門戶，城內提供住所、學校、商業服務、購物區、醫療診所、自然景觀以及娛樂場所，可容納超過 250,000 名居民和接待每日數以萬計的遊客。塔圖市的學校每天為數千名學生提供教育服務，城內提供一系列適合所有收入水平者的房屋，超過 78 家企業在該國首次設立的特別經濟區蓬勃發展。塔圖市距離韋斯特蘭僅 30 分鐘的車程，為所有肯尼亞人提供了新的生活和思維方式，打造了一個沒有交通擁堵和長途通勤的生活、工作和娛樂環境。

超過 78 家本土、地區性和跨國企業均已紮根於或正在開拓宜商的塔圖市，當中包括 CCI Global、Heineken、Kärcher、Dormans、Copia、Cooper K-Brands、Grit Real Estate Income Group、Twiga Foods、Freight Forwarders Solutions、ADvTECH、Friendship Group 及 Davis & Shirtliff。在塔圖市經濟特區設立的企業可獲得包括零稅率增值稅、進口和印花稅減免以及前十年 10% 的企業所得稅的營業優惠。

塔圖市由非洲最大的新城市開發商 Rendeavour 開發。該公司的前瞻性專案遍佈迦納、奈及利亞、肯尼亞、尚比亞和剛果民主共和國，總面積達 30,000 英畝，並且還在不斷增長。

有關 Rendeavour 的更多信息，請訪問：https://www.rendeavour.com/

SOURCE Tatu City; Rendeavour