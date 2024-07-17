CCTV4特別節目《改革開放新篇章》 用生動影像展示萬千氣象的中國式現代化

北京2024年7月17日 /美通社/ -- 「改革開放這場中國的第二次革命，不僅深刻改變了中國，也深刻影響了世界！」2024年7月15日至18日，中國共產黨二十屆三中全會在北京舉行，中國的改革開放進入新的歷史時期，將給變亂交織的世界注入更多中國能量。

中央廣播電視總臺華語環球節目中心CCTV4聯合總臺31個國內地方總站，於7月6日至7月18日推出13期《改革開放新篇章》特別節目。聚焦中國31個省（自治區、直轄市），以各地的改革開放實踐為窗口，多維度展示中國式現代化精彩的地方篇章，為海內外觀眾輔展波瀾壯闊的時代畫卷。