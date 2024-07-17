CCTV4特別節目《改革開放新篇章》 用生動影像展示萬千氣象的中國式現代化

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CCTV4

17 7月, 2024, 23:13 CST

北京2024年7月17日 /美通社/ -- 「改革開放這場中國的第二次革命，不僅深刻改變了中國，也深刻影響了世界！」2024年7月15日至18日，中國共產黨二十屆三中全會在北京舉行，中國的改革開放進入新的歷史時期，將給變亂交織的世界注入更多中國能量。

中央廣播電視總臺華語環球節目中心CCTV4聯合總臺31個國內地方總站，於7月6日至7月18日推出13期《改革開放新篇章》特別節目。聚焦中國31個省（自治區、直轄市），以各地的改革開放實踐為窗口，多維度展示中國式現代化精彩的地方篇章，為海內外觀眾輔展波瀾壯闊的時代畫卷。

CCTV4特別節目《改革開放新篇章》的海報
CCTV4特別節目《改革開放新篇章》的海報

節目精準捕捉、實地體驗中國各地在經濟、科技、文化、生態等多方面協調發展和創新實踐的特色，並深層揭示改革開放的歷史偉力。比如：《北京篇》聚焦升級版的「中關村」和超大城市的綠色生態。《河北篇》聚焦京津冀協同發展及智慧之城、未來之城——雄安。《海南篇》則聚焦海南自由貿易港科技與生態的和鳴共奏。《山西篇》則聚焦能源轉型和文旅融合。《西藏篇》聚焦世界上海拔最高的交通線如何提升當地居民的幸福感等。

《改革開放新篇章》專題推薦網頁：  https://tv.cctv.com/2024/07/10/VIDAjaN1dj9t7fZXiR1TUPoL240710.shtml?spm=C55953877151.PjvMkmVd9ZhX.0.0 

SOURCE CCTV4

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