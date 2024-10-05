CCTV4：南海之聲推出深度紀實片《迷霧中的南海航行真相》

05 10月, 2024, 11:40 CST
北京2024年10月5日 /美通社/ -- 9月27日，中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」在北京發佈《南海航行及飛越狀況報告》（以下簡稱《報告 》）。基於《報告》的權威數據，中央廣播電視總臺南海之聲推出紀實片《迷霧中的南海航行真相》。
《報告》顯示，南海是世界上最繁忙、最繁榮的海，也是世界上最開放的海。《報告》在全球範圍內首次系統統計了南海民船和民機、軍艦和軍機的活動情況，是對南海航行與飛越真實狀況的首次全景式還原。《報告》綜合多家數據平臺，總結了影響南海海洋自由的典型活動，呼籲域內外國家共同維護南海的和平與穩定、自由與安全。
紀實片《迷霧中的南海航行真相》基於權威數據，以影像方式還原南海航行與飛越的真實狀況，並以詳實的數據解讀，充分論證了中國比任何國家都珍視南海的和平穩定，並且一貫尊重和支持各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由。同時，該片通過專訪「南海戰略態勢感知計畫」的兩位專家，向公眾揭示了目前南海存在真正的風險，並特別指出國際法支持的「航行自由」在南海沒有任何問題，中方應對外方涉海空侵權行為的處置措施符合國際慣例且合理合法。
今天，南海已成為影響地區乃至全球經濟發展繁榮的大動脈。《迷霧中的南海航行真相》呼籲更多人看見南海被遮蔽的繁榮與開放，只有尊重海洋的自由，被廣袤的大海分隔的世界才能和平共處，彼此連接。
官網鏈接：
https://vscs.cri.cn/20240929/3acb9075-8544-234e-807c-310bcba06f1a.html
SOURCE CCTV4
分享這篇文章