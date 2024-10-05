CCTV4：南海之聲推出深度紀實片《迷霧中的南海航行真相》

紀實片《迷霧中的南海航行真相》基於權威數據，以影像方式還原南海航行與飛越的真實狀況，並以詳實的數據解讀，充分論證了中國比任何國家都珍視南海的和平穩定，並且一貫尊重和支持各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由。同時，該片通過專訪「南海戰略態勢感知計畫」的兩位專家，向公眾揭示了目前南海存在真正的風險，並特別指出國際法支持的「航行自由」在南海沒有任何問題，中方應對外方涉海空侵權行為的處置措施符合國際慣例且合理合法。

今天，南海已成為影響地區乃至全球經濟發展繁榮的大動脈。《迷霧中的南海航行真相》呼籲更多人看見南海被遮蔽的繁榮與開放，只有尊重海洋的自由，被廣袤的大海分隔的世界才能和平共處，彼此連接。

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SOURCE CCTV4