CCTV4五集紀錄片《二十五載蓮花情》向世界深情講述「一國兩制」成功實踐的澳門故事

紀錄片共五集，每集30分鐘，從「家國之情」「多元之路」「幸福之味」「融合之城」「未來之門」五個維度，以生動的故事反映25年來澳門與祖國同頻共振、不斷融入國家發展大局的進程中，在政治、經濟、文化、社會、民生等領域書寫的精彩篇章，向世界講述具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的中國故事。本片深情講述了習近平主席對澳門同胞的親切關懷、對「一國兩制」澳門實踐的偉大指引，細膩描繪了澳門與祖國之間深厚的情感紐帶，深刻揭示了「一國兩制」成功實踐的深層邏輯和情感基因。

此外，本片邀請內地與澳門知名音樂人共創主題歌《未來之門》，祝福澳門更加美好的未來。

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SOURCE CCTV4