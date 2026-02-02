centralwOrld舉辦泰國最大規模新春慶典

主要亮點包括：以泰國最大「天馬」雕像為核心的「天馬奔騰迎祥瑞」(GALLOP INTO PROSPERITY WITH TIANMA)開幕式，屆時將由泰國知名藝術家及超過50人的管絃樂團獻演；設有「天賜祥瑞」(THE CELESTIAL SACRED BREEZE)祈福區，可供參拜關公、財神爺及千手觀音等神祇；另有「中華文藝演出」，彙集雜技、仙舞、精彩獅龍舞（包括獲皇家獎項的梅花樁舞獅）等當代中華文化表演，以及MK Restaurants獨家呈現的特別演出。

活動期間，遊客還可在centralwOrld各處探索各類吉祥主題裝置與打卡點，包括象徵八種祥瑞花卉的「吉悅花庭」(AUSPICIOUS BLOOM COURTYARD)、數字藝術呈現的「八福獻瑞」(EIGHT BLESSINGS OF PROSPERITY)、「鴻運步道」(PATH OF PROSPERITY)、「通天福門」(HEAVEN ENTRANCE)，以及售賣開運飾品、吉祥好物和幸運美食的「福緣市集」(LUCK & LOVE MARKET)。

2026年1月30日至3月1日新春活動期間，商場還將推出超值購物與餐飲促銷，涵蓋The1積分、餐飲券及多種禮品。外國遊客憑護照註冊The1 Tourist即可領取免費飲品券，參與「拍攝分享」活動更有機會獲得centralwOrld獨家天馬冰淇淋。

SOURCE centralwOrld