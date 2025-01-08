引領未來：CES 2025 今日盛大開幕

拉斯維加斯2025年1月9日 /美通社/ -- 萬眾矚目的時刻終於到來！現在就讓我們一同「引領未來」(DIVE IN)！全球最具影響力的科技盛事 CES® 2025 今日盛大開幕，將激發創新能量，並為未來一年的科技發展趨勢定調。從顛覆性的人工智能 (AI) 和尖端的數碼醫療解決方案，到可持續發展領域的重大突破、新一代移動技術、量子運算等，業界頂尖人才和最具膽識的品牌都齊聚於此，展示其前瞻視野。

伴隨著媒體日期間一系列精彩紛呈的展前活動，CES 2025 已然掀起了一股科技熱潮。由 Consumer Technology Association (CTA)® 主辦的 CES 2025，將於今日起至 1 月 10 日（星期五），在拉斯維加斯的多個場地盛大舉行，匯聚了從初創企業到科技巨擘的各路領袖，共同合作、建立聯繫，推動創新產業不斷向前邁進。

「我們非常高興能夠『引領』CES 2025，這場盛會將展示眾多創新技術，這些技術能改善數百萬人的生活、創造新的就業機會，並推動全球經濟增長，」CTA 行政總裁兼副主席 Gary Shapiro 表示，「CES 是開創未來之地！在這裡，可以落實業務、建立夥伴關係、達成交易，讓足以改變世界的創新構想成為全場焦點。」

「世界上沒有任何一個地方能與 CES 相媲美，它匯聚了來自全球各地、深信科技創新力量和無限潛力的人們，」CTA 主席 Kinsey Fabrizio 說道，「CES 2025 正持續推動著引領行業和世界不斷向前的對話與聯繫。」

CES 的正式開幕以 CTA 備受矚目的行業狀況演講為序幕，Shapiro 和 Fabrizio 在演講中分享了他們對於未來創新的願景。兩位講者都強調了科技賦能於民的重要性。正如 Shapiro 所說：「我們花了很多時間討論科技的宏大面向，例如它推動經濟增長、提升我們的股票投資回報和變革行業的力量......但同樣重要的是，我們也需要探討科技如何改變每個人的生活。」

CTA 還邀請了執行委員會成員、Austere 的創辦人 Deena Ghazarian 以及 Quantum Crunch 的創辦人兼行政總裁 Debbie Taylor Moore 登台，宣佈了 CTA 與量子世界大會 (Quantum World Congress) 的新合作項目，以及對 CTA「全民創新基金」(Innovation for All Fund) 的 500 萬美元新投資。此外，Shapiro 和 Fabrizio 還宣佈推出 CTA 半年一度的「全球創新記分卡」，該記分卡旨在表彰那些具備有利於科技創新蓬勃發展的政治、經濟和人口條件的國家。

主題演講

NVIDIA

NVIDIA 創辦人兼行政總裁 黃仁勳 在星期一分享了該公司對未來的展望，並重點介紹了其透過人工智能創新推動消費者和企業基礎設施發展所取得的成就。Huang 發佈了萬眾矚目的 GeForce RTX 50，其性能預計將超越上一代的 RTX 4090。為了優化消費者的工作流程，Huang 推出了一款名為 Agentic AI 的實時人工智能助手，旨在協助用戶處理各類任務。為了進一步提升工作流程效率，Huang 還展示了 Cosmos World 基礎模型，以及一系列旨在幫助機械人更好地適應實際世界的生成式人工智能模型。Toyota 和 NVIDIA 已達成合作，將共同開發由經安全認證的 NVIDIA DriveOS 操作系統驅動的下一代自動駕駛汽車。

Panasonic Holdings Corporation

Panasonic Holdings Group 行政總裁 Yuki Kusumi 分享了 Panasonic Group 在可持續發展、人工智能以及未來世代健康等領域的願景。Marvel 演員 Anthony Mackie 以及 Panasonic Group 的其他高層也與 Kusumi 先生一同登台。Panasonic 介紹了其邁向淨零排放的進程，目前已有 44 家工廠實現了 100% 使用可再生能源供電，並發布了比傳統系統更節能的暖通空調系統 OASYS。Blue Yonder 策略總監 Wayne Usie 與 Kusumi 先生一同登台，闡述了企業如何運用預測性和生成式人工智能來應對現代供應鏈的複雜挑戰。作為現有 Panasonic Well 產品線的延伸，Panasonic 宣佈推出 Umi，一個全方位的數碼家庭健康平台和虛擬教練。

知名 DJ 兼音樂製作人 Steve Aoki 為此次主題演講帶來了精彩的開場表演。

媒體日

CES 媒體日於 1 月 5 日至 6 日一連兩天在曼德勒海灣盛大舉行，期間共有 19 場由頂尖品牌主導的記者會，發佈了一系列重要消息，引起全球媒體廣泛報導。今年有六位行政總裁參與了記者會，其來自例如 AMD、Bosch、HDMI、Hisense、Invo Station、John Deere、LG Electronics、National Sleep Foundation、OnMed LLC、Samsung、SHOKZ、Siemens、Sony、Sumitomo Rubber Industries、TCL、TomBot、Toyota、Variowell 和 Zeekr 等公司。

熱門產品

作為 CES 2025 的官方媒體預覽活動，CES Unveiled Las Vegas 展示了超過 200 間公司帶來的突破性創新產品，當中包括：Kirin Holdings 的電流鹽匙、專為音樂伴奏而設的 LiberLive C1 無弦智能結他、FaceHeart CardioMirror 心臟健康評估鏡、為面對健康挑戰的人士而設的 Tombot Jennie 寵物機械人，以及作為模組化運輸概念的 Xpeng Aeroht 陸空一體式飛行汽車。

CES 2025 科技趨勢展望

CTA 創新與趨勢高級總監 Brian Comiskey 和市場及傳訊副總裁 Melissa Harrison 主持了「 CES 2025 科技趨勢展望」發佈會。這場專為媒體而設的獨家活動，就量子運算、人類安全、能源轉型，以及眾多將會在 CES 成為焦點的主題和參展商，提供了前瞻性的專業見解。值得一提的是，CTA 亦於活動上發佈了《2025 年美國科技產業預測》報告。

更多精彩內容盡在 CES

CES 2025 將會舉行超過 300 場會議，涵蓋多個熱門主題和環節，包括：CES 創作者空間 、數碼健康峰會 、Great Minds、創新政策峰會，以及研究峰會等等。請瀏覽 CES.tech 以獲取 CES 2025 的最新消息和現場直播。

您亦可在 Android 和 Apple 應用程式商店搜尋「CES 2025」下載 CES 應用程式，以便計劃你的行程及於現場導航。

CTA 一向致力於推動可持續發展，今年亦透過 2025 年綠色資助計劃 (Green Grants Program) 向三個專注於可持續發展的內華達州組織，共提供 125,000 美元的資助，以表揚及支持 CES 舉辦地點，也就是南內華達州的組織，在推動可持續發展方面所作出的努力。

關於 CES®：

CES 是世界上最有影響力的科技活動，是突破性科技和全球創新者的試驗場地。全球最大的品牌均在這裡開展業務並結識新的合作拍檔，而最頂尖的創新者也會在此亮相。CES 由 Consumer Technology Association (CTA)® 擁有和主辦，展示各個科技領域的創新與發展。CES 2025 將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日在美國拉斯維加斯舉行。請瀏覽 CES.tech 了解詳情，並在社交媒體上關注 CES。

關於 Consumer Technology Association (CTA)®：

作為北美最大的科技貿易協會，CTA 正是科技業界的代表。我們的會員均為全球領先的創新者——從初創公司到知名品牌——為美國創造了超過1800萬個就業機會。CTA 擁有並主辦 CES®——全球最具影響力的科技盛會。請瀏覽 CTA.tech 深入認識本會。歡迎追蹤我們：@CTAtech。

SOURCE Consumer Technology Association