Chaaat.io將推出Bookingz預約私人助理，簡化預約流程

香港2024年11月26日 /美通社/ -- Chaaat.io ，作為客戶獲取、互動與留存領域用戶友好型工具的領軍新秀，欣然宣佈推出最新功能Bookingz。

Bookingz旨在提供無縫預約體驗，用戶可以完全透過WhatsApp來安排預約。由於電子郵件等通訊管道的效用正在下降，企業和個人愈發尋求可透過他們日常使用的平臺與客戶進行互動的有效方式，而這一功能的推出恰逢其時。坐擁20億活躍用戶的WhatsApp已成為個人及企業不可或缺的通訊樞紐。Bookingz使各種規模的企業都能直接透過WhatsApp提供高效、便捷的預約服務。

簡化預約

Bookingz在多個關鍵方面重塑了客戶體驗。註冊Bookingz的企業可以向客戶發送WhatsApp鏈接，客戶隨後便能在WhatsApp內享受全面優化的預約流程，無需在應用或網站間來回切換，從而消除了操作過程中的阻礙。

Bookingz可以代企業管理預約流程，省去了企業主或代表繁瑣地來回提議可用時間的麻煩。用戶只需在WhatsApp這一安全平臺上請求查看可用時間，隨後確認預約即可，全程輕鬆便捷。

相較於電子郵件，Bookingz的點擊率和預約率要高得多。該平臺充分利用WhatsApp的高打開率（約80%-90%，而電子郵件的標準打開率僅為5%）來發送提醒和跟進資訊，客戶更有可能看到這些資訊，從而確保預約事項始終縈繞在客戶心頭，有助於避免客戶爽約或臨時取消預約的情況。

一站式服務

除了簡化預約流程外，Bookingz還透過留在用戶熟悉且信賴的WhatsApp平臺內，來提升客戶參與度。這種用戶體驗策略透過減少一些巨大阻礙提高了預約率，而這些阻礙往往出現在其他預約解決方案中，它們會迫使客戶下載應用、註冊帳號或登錄，令企業主深感困擾。

終端用戶只需發送一條WhatsApp消息，即可與企業進行預約，助理會即時引導他們完成每一步操作。無論是預約服務、安排諮詢還是組織會議，客戶都無需離開應用程式即可提出請求並確認預約。對於企業而言，這種用戶友好的設計無需任何技術技能，只需輕點幾下便可啟動使用。

客戶互動的未來

隨著Bookingz的推出， Chaaat.io 正為客戶互動與服務樹立新標杆。透過簡化在WhatsApp上提供預約服務的流程， Chaaat.io 正重塑預約自動化的可及性。這種商業工具的普及化，讓即便是最小規模的公司也能利用先進功能，為客戶提供卓越體驗。

隨著企業日益重視客戶體驗並尋求個性化、便捷的互動方式， Chaaat.io 的創新技術正蓄勢待發，有望影響全球中小企業與客戶的溝通方式。Bookingz只是 Chaaat.io 眾多功能中的一項，旨在幫助企業加強客戶關係、提升參與度並推動收入增長。

在當今不斷發展的數碼環境中，像Bookingz這樣的工具對於任何以客戶為中心的現代企業來說都是必不可少的，可助力其跟上現代客戶的步伐。

欲瞭解更多資訊或加入候補名單，請透過[email protected]聯繫James Hogan。

SOURCE chaaat.io