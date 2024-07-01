Chambers and Partners 研究授予 J.S. Held 及多位專家多項全球榮譽

J.S. Held 很榮幸地分享團隊的專業知識和個別專家在以下領域獲得了 Chambers and Partners 最高排名的認可：

資產追蹤與追回 – 全球 | 第 1 級

Peter Pender-Cudlip ，全球調查與情報專家，J.S. Held 全球調查業務部高級行銷總監。Peter 為客戶提供有關商業和主權資產追蹤、複雜欺詐調查以及各種跨境訴訟和仲裁事務的廣泛建議。

「[Peter]... 了解對藍籌客戶來說什麼是重要的，並且能夠與他的團隊一起獲得有用和可用的資訊。Peter 平易近人，而且成績斐然。」

Ashley Messick ，全球資產追蹤與追回專家，J.S. Held 全球調查業務部高級行銷總監。Ashley 領導 J.S. Held 的主權債務諮詢團隊，在主權和商業爭端、資產追回和強制執行方面擁有豐富的諮詢經驗。她曾主導多個重要的調查，涉及來自非洲、拉丁美洲和俄羅斯/中亞地區的債務人。她在世界上一些最艱難的前沿市場（包括西非和中非、中東和俄羅斯）追查資產並收集情報。

「Ashley Messick 有著廣闊的人脈關係，她以結果為導向……在尋找資產方面極具創造力和敏銳度。她……善於制定適合執行的策略，並……能夠協調來自全球各地的團隊。」

政治風險 – 全球 | 第 1 級

Livia Paggi ，政治風險、ESG 及商業情報專家，J.S. Held 全球調查業務部行銷總監。她為跨國客戶提供建議，協助其在世界上一些最具挑戰性的市場成功開展業務。在過去的十年間，Livia 在俄羅斯和更廣泛的歐亞地區積累了專業知識。

「我曾與 Livia 合作過，她非常出色。她充滿活力且反應迅速。」

Philip Worman ，全球政治風險、商業情報和調查專家，J.S. Held 全球調查業務部高級行銷總監。Philip 就在新興市場和前沿市場開展業務方面為客戶提供諮詢，並在制裁政策和風險緩解方面具有特殊的專業知識。

「Philip Worman 在各方面都很出色；[他] 擁有實地經驗，並擁有真正的國際視野。」

調查性盡職調查 – 全球 | 第 3 級

Chambers and Partners 認可 J.S. Held 在這一領域的專業知識，並觀察到：「J.S. Held 除了廣泛的訴訟支援、資產追蹤和追回，以及政治風險實踐之外，還為客戶提供調查性盡職調查。其客戶包括主權實體、公司、金融機構、養老基金、私募股權和對沖基金、法律事務所以及高淨值人士。」

環境、社會及治理 — 全球 | 第 3 級

Chambers 在認可 J.S. Held 在這一領域的專業知識時表示：「J.S. Held 利用其政治風險專業知識以及調查和盡職調查實踐，就全球 ESG 問題向跨國公司提供建議，以協助其應對 ESG 相關風險和披露義務。 J.S. Held 最近收購了精品諮詢公司 Africa Matters，進一步加強了在非洲 ESG 工作方面的能力。」

商業情報與調查 – 亞太地區 | 第 2 級

Bruno Vickers ，全球調查與商業情報專家，J.S. Held 全球調查業務部董事總經理。Bruno 在跨境糾紛中尋找和追回資產方面擁有專業知識。在過去的十年間，他曾代表客戶參與許多重大法律訴訟，包括在當地法院以及倫敦、日內瓦、杜拜、香港和新加坡等國際仲裁中心審理的案件。

「Bruno 令人印象非常深刻……他負責一個非常優秀的團隊，客戶真的很喜歡他。」

商業情報與調查 – 英國 | 第 3 級

Sebastian Neave ，全球調查與商業情報專家，J.S. Held 全球調查業務部行銷總監。Sebastian 為客戶提供有關複雜爭議、跨境訴訟和仲裁索賠的建議。Sebastian 在與俄羅斯和 CIS 相關的爭議方面有著特定的專業知識，致力於處理源自該地區的重要事務。他在收集證據以支援針對不同國家和國有商業團體的追償策略方面擁有豐富的經驗。

「Sebastian 非常出色……對他來說，邊界似乎並不存在。」

與整體和個人專家排名同樣重要的是來自客戶和同行的具體回饋，他們認可 J.S. Held 的工作：

「J.S. Held 擁有令人難以置信的能力，可以根據眾多產業中各自客戶的具體情況調整調查研究和工作成果。」

「毫無疑問，這些都是頂尖人才。」

「他們擁有一隻經驗豐富的團隊，涵蓋各個專業領域和司法管轄區。」

「團隊非常有能力且反應迅速。」

「J.S. Held 的調查研究、創業精神和響應能力讓他們脫穎而出。」

「相比其他資產追蹤者，他們的工作是迄今為止最全面、最具體的。」

「……情報工作是他們的專長， 客戶喜歡他們，所以最後他們能找到珍貴的資產。」

「他們了解複雜而敏感的事務，並擁有有效處理這些事務的專業知識。」

「J.S. Held 的[專家] 專業、反應迅速，並具有無與倫比的資訊獲取能力。他們有時會為我們提供 24 小時支援。」

「我高度讚揚他們以技巧和專業知識處理複雜問題的能力。」

對於 J.S. Held 專家獲得 Chambers and Partners 認可一事，執行副總裁兼全球調查業務負責人 Greg Esslinger 表示：「J.S. Held 全球調查部門彙聚了戰略創新者、綜合協作者和公認的思想領袖，他們共同打造了新一代的調查實踐——一隻具有全球影響力和強大文化能力的多學科團隊。」Esslinger 補充道：「J.S. Held 調查工作的真正附加價值在於能夠利用人力資源來填補資訊缺口、證實資料並產生新的線索。作為一家公司，我們擁有豐富的經驗，可識別和接觸對主權國家、公司或個人資產有著直接了解的特定來源，以獲取可操作的情報。」

全球鑒識團隊利用一流的技術來支援複雜的資料挑戰。專家們與多個技術合作夥伴緊密合作，清晰地了解 GenAI 和相關工具的適當整合。應用包括資料收集、管理不同的資料源、翻譯外語文件以及處理來自新興非渠道通訊和協作工具的資訊。結果是：J.S. Held 的客戶可以專注於戰略，並知道技術是他們的有力支援。

如欲更了解協助 J.S. Held 轉型的專業與創業精神專家，探索我們的故事，並與我們一起慶祝重要里程碑，即我們的「跨越 50 週年」(50 & Forward) ，請瀏覽 jsheld.com。

關於 J.S. Held

J.S. Held 是一家全球性諮詢公司，透過融入技術、科學、金融與戰略專長，為追求實現價值與降低風險的客戶提供諮詢服務。我們的專家是面臨亟須處理危機企業的可信顧問。他們開誠佈公，具備久經考驗的經驗，善於提煉極具洞察力的分析並深諳有形與無形資產。本公司提供全面服務、產品和數據的套裝，協助客戶應付複雜、有爭議兼通常是災難的情況。

我們的專家超過 1,500 名，服務遍及六大洲的機構。當中包括 81% 的全球 200 強律師事務所、70% 的福布斯 20 強保險公司（85% 的 NAIC 50 強財產及意外保險公司）以及 65% 的財富 100 強公司。

J.S. Held 及其附屬公司和子公司均並非註冊會計師事務所，而不提供審計、證實或任何其他註冊會計師服務。J.S. Held 及其附屬公司和子公司均並非律師事務所，而不提供法律意見。本公司股票透過 PM Securities, LLC，即 Phoenix IB（屬 J.S. Held 及 FINRA/SIPC 成員）提供，或透過 Ocean Tomo Investment Group, LLC（屬 J.S. Held 及 FINRA/SIPC 成員）提供。J.S. Held 保留所有權利。

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