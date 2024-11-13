Champion Spirit於2024年12月14日舉辦歷史性的「巴哈馬巔峰對決」重返賽事----「巴哈馬Baha Mar拳擊之夜」

巴哈馬納紹2024年11月13日 /美通社/ -- 由全球高效能健康、體育與健身領域的領導品牌Champion Spirit主辦，這場備受期待的「巴哈馬巔峰對決」（Drama in Bahama!）將於12月14日（星期六）重磅回歸至巴哈馬，呈現前所未有的「巴哈馬Baha Mar拳擊之夜」（Fight Night at Baha Mar）。Champion Spirit由知名運動員暨世界冠軍拳擊手Abdoulaye Fadiga創立，活動當晚將為觀眾帶來一場舉世矚目的頂級賽事。這場重要的賽事將成為巴哈馬時隔超過43年以來的首場世界冠軍賽，自1981年傳奇拳王阿里（Muhammad Ali）與柏比克（Trevor Berbick）的經典對決後，將再次在巴哈馬上演拳壇盛事。

主賽之夜

將雲集各級別頂尖選手，為觀眾帶來一場拳擊盛宴。保持不敗紀錄的法國勁旅Kevin Lele Sadjo（23勝0負，20次KO）將與有「怪物」之稱的中國拳王徐燦（Xu Can）（19勝4負，4次KO）對決，這場備受期待的比賽勢必引人注目。與他們同場亮相的還有古巴不敗冠軍Lenar Perez（13勝0負，13次KO）、2024年奧運金牌得主Erislandy Alvarez，以及來自邁阿密的美國重量級拳王Anthony Martinez（19勝2負，17次KO）。更添熱度的是，巴哈馬冠軍Carl Hield將在家鄉出戰，勢必點燃當地觀眾的熱情。這些激動人心的對決將展現世界級的技術、力量和毅力，每位拳手都志在書寫拳擊歷史新篇章。

Champion Spirit與Champion Spirit Promotions將匯聚來自世界各地的頂尖拳手，舉辦七場激動人心的比賽，邀請職業拳擊手和奧運冠軍同台競技。這場刺激萬分的拳擊之夜將在全球舞台上展現頂尖才華、激烈競爭，並帶來難忘的震撼時刻。這場拳擊賽事將於12月14日（星期六）在Baha Mar大酒店宴會廳舉行。在這場獨特體驗的前夕，Champion Spirit鄉村俱樂部（Champion Spirit Country Club）——這個品牌創新的360°健康、運動和表現度假村，將為運動員舉辦公開訓練課程。VIP嘉賓將獲得專屬的訓練場地進入權，這將是一次獨特的機會，讓他們親眼目睹拳手在主賽事前的準備過程與緊張氛圍。

VIP套票及體驗

為了這場歷史性的拳擊賽事，我們提供常規座位選擇，讓粉絲們能夠親身體驗這份激動人心的盛會。對於尋求更奢華體驗的賓客，Champion Spirit Promotions亦提供一系列獨家VIP套票：

VIP貴賓席座位 價格：1,000美元 + 增值稅 包括： 一個VIP貴賓席座位，擁有最佳視角 雞尾酒晚宴並免費享用一杯香檳 精緻且私密的環境，讓您盡情感受賽事的興奮刺激氛圍



貴賓桌 價格：12,000美元 + 增值稅（每桌七人） 包括： 卓越觀賞體驗 參加公眾培訓課程 三道菜美食晚餐，搭配葡萄酒 參加專屬賽後雞尾酒派對



全方位尊享VIP附加體驗 價格：每位550美元（僅限於貴賓桌持有者） 包括： 在後台與冠軍選手會面 獨特拍照機會 專屬幕後通行權



本次賽事將於DAZN進行全球直播，讓訂閱用戶尊享這場興奮的賽事，彷如置身拳台邊的獨特體驗。

切勿錯過這場歷史性的巔峰對決！立即搶購您的座位，親臨現場感受這場精彩對決！ 請前往 https://championspirit.com/event 預訂「巴哈馬Baha Mar拳擊之夜」（Fight Night at Baha Mar）拳擊賽門票及酒店套票。

關於Champion Spirit

Champion Spirit是全球高效能訓練、健康生活方式的領導品牌，由具遠見卓識的9屆法國泰拳冠軍及世界冠軍Abdoulaye Fadiga創立。憑藉輝煌的運動生涯，Abdoulaye Fadiga將對運動的熱情轉化為一種理念，激勵運動員突破極限。2009年，Abdoulaye Fadiga創立了Champion Spirit方法，這是一種靈活且全面的訓練方式，將體能卓越、營養、健康與心理堅韌融入各種運動項目中。Champion Spirit的核心是其藝術大師與醫學博士，這些人都是各自領域的高水平運動員或冠軍，透過他們的專業知識展現卓越與權威。這一理念為會員提供360°的綜合體驗，將運動、尖端技術、營養與健康，並結合對藝術與生活方式的深刻欣賞。Champion Spirit培養著一個不斷壯大的全球社群，透過與知名品牌的尊貴合作夥伴關係而茁壯。從巴黎到摩納哥、聖特羅佩（Saint-Tropez）到上海，再到邁阿密、巴登-巴登（Baden-Baden）、達卡（Dakar）、馬拉喀什（Marrakech）和巴哈馬納紹（Nassau），Champion Spirit將冠軍級表現的精髓帶到世界的每一個角落。欲了解更多資訊，請瀏覽championspirit.com。

關於Baha Mar

Baha Mar是一個精心規劃的綜合度假村項目，佔地1,000英畝，俯瞰著世界著名的電纜海灘（Cable Beach）。這個白沙灘度假勝地包括三大全球品牌營運商——Grand Hyatt、SLS和Rosewood，擁有超過2,300間客房和45多間餐廳及酒吧，還有加勒比海地區最大賭場、一個先進會議中心、由Jack Nicklaus設計的18洞Royal Blue高爾夫球場、全新2億美元Baha Bay奢華水上樂園、加勒比地區首個亦是唯一的旗艦ESPA水療中心，以及30多家奢華零售店。Baha Mar是一個令人驚嘆的地點，擁有充滿活力的節目安排、各種活動以及卓越的賓客服務，位於巴哈馬這個世界上最美麗的地方之一。詳情及預訂，請瀏覽www.bahamar.com。

SOURCE Champion Spirit