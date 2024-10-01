CHARLES & KEITH快速擴張 六個月內在全球主要城市開設三家特色旗艦店

四個月後，該品牌的第三家全球旗艦店，也是其首家位於本土的旗艦店，盛大開業。這家專賣店位於樟宜機場的標誌性建築「星耀樟宜」內，旨在彰顯新加坡的獨特魅力。通過將傳統建築、茂盛的綠植和精致的都市元素完美融合，打造別具一格的購物體驗。店鋪的設計靈感來自新加坡的蓬勃活力，是對舊式店屋的庭院和代表新加坡「小紅點」特色的蔥郁景觀致敬。店內設有定制島嶼展示區，其獨特造型映射出新加坡的地形地貌，並重點展示最新的鞋履系列。此外，一個由大型曲面LED玻璃板遮蓋的中央空間成為引人注目的焦點，播放著精彩紛呈、引人入勝的新加坡自然風光視頻，標誌著這家專賣店成為視覺敘事前沿的沉浸式體驗店。

本月，該品牌在成都萬象城揭幕了其迄今為止最大的全球旗艦店，彰顯了品牌致力於提升零售體驗並加強在亞洲市場影響力。這家兩層樓的旗艦店總面積達564平方米，令人歎為觀止，展現了品牌簡潔明快的極簡主義美學，並採用精心挑選的柔和中性色調進行設計。店內還融入了成都的特色元素，如特邀中國藝術家趙唯創作的藝術品「好時光」，該作品描繪了一種寧靜中充滿活力的場景，突顯了標誌性Charlot包包的隨性百搭，以此致敬當地文化，為顧客提供獨一無二的購物體驗。店鋪外擺放著茂盛的綠植和石質座椅，宛如一座寧靜的禪意花園，重新定義了傳統店鋪外觀的概念，為穿梭於城市喧囂中的顧客打造出一個獨特而寧靜的休憩之所。

這三家旗艦店體現了CHARLES & KEITH在品牌不斷擴張和創新的過程中，始終致力於為顧客提供高端、沉浸式的購物體驗。

SOURCE CHARLES & KEITH