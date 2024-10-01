CHARLES & KEITH快速擴張 六個月內在全球主要城市開設三家特色旗艦店

01 10月, 2024, 09:47 CST
新加坡2024年9月30日 /美通社/ -- 繼去年在首爾開設首家概念旗艦店後，CHARLES & KEITH於2024年在亞洲主要城市推出三家特色旗艦店，繼續非凡的全球擴張之旅，鞏固其作為時尚界領軍品牌的地位。隨著國際影響力的不斷擴大，該品牌將繼續致力於將經典設計與現代零售體驗相結合。每家旗艦店都是其全球征程中的一個戰略裡程碑，並將當地文化與品牌標誌性的簡約優雅風格融為一體。
2024年推出的首家旗艦店於3月開業：CHARLES & KEITH與國際知名建築公司David Chipperfield Architects Milan（米蘭戴衛-奇普菲爾德建築事務所）攜手，在東京熱鬧的澀谷中心街開設了這家獨一無二的旗艦店。該零售店由雙方共同建造，其設計風格以簡約優雅為特色，傳遞出這家店既充滿活力與現代感，又是該品牌一次重要布局的重要意義，同時也體現了CHARLES & KEITH從平凡起步到成為現代經典時尚標誌的成長過程。這家雙層旗艦店是一個充滿雕塑感的時尚空間，由獨特的石灰基石膏膜勾勒出一系列粉色樹脂壁龕，充分展現了零售空間幾何結構的精准度。地板採用半拋光的再造石材，與粗糙的牆面形成鮮明對比。店內各區域靈活采用模塊化設計和可調節家具，在保持品牌的優雅與當代風格無縫融合的同時，也便於隨時調整布局。
四個月後，該品牌的第三家全球旗艦店，也是其首家位於本土的旗艦店，盛大開業。這家專賣店位於樟宜機場的標誌性建築「星耀樟宜」內，旨在彰顯新加坡的獨特魅力。通過將傳統建築、茂盛的綠植和精致的都市元素完美融合，打造別具一格的購物體驗。店鋪的設計靈感來自新加坡的蓬勃活力，是對舊式店屋的庭院和代表新加坡「小紅點」特色的蔥郁景觀致敬。店內設有定制島嶼展示區，其獨特造型映射出新加坡的地形地貌，並重點展示最新的鞋履系列。此外，一個由大型曲面LED玻璃板遮蓋的中央空間成為引人注目的焦點，播放著精彩紛呈、引人入勝的新加坡自然風光視頻，標誌著這家專賣店成為視覺敘事前沿的沉浸式體驗店。
本月，該品牌在成都萬象城揭幕了其迄今為止最大的全球旗艦店，彰顯了品牌致力於提升零售體驗並加強在亞洲市場影響力。這家兩層樓的旗艦店總面積達564平方米，令人歎為觀止，展現了品牌簡潔明快的極簡主義美學，並採用精心挑選的柔和中性色調進行設計。店內還融入了成都的特色元素，如特邀中國藝術家趙唯創作的藝術品「好時光」，該作品描繪了一種寧靜中充滿活力的場景，突顯了標誌性Charlot包包的隨性百搭，以此致敬當地文化，為顧客提供獨一無二的購物體驗。店鋪外擺放著茂盛的綠植和石質座椅，宛如一座寧靜的禪意花園，重新定義了傳統店鋪外觀的概念，為穿梭於城市喧囂中的顧客打造出一個獨特而寧靜的休憩之所。
這三家旗艦店體現了CHARLES & KEITH在品牌不斷擴張和創新的過程中，始終致力於為顧客提供高端、沉浸式的購物體驗。
SOURCE CHARLES & KEITH
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