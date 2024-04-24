Chatime榮獲QSR Media Asia Tabsquare Awards 2024

Chatime全球企業社會責任項目CommuniTea利用珍珠奶茶的力量推動社會變革，成為Chatime全球社區的代表。通過「希望計畫 」活動，Chatime與馬來西亞的EAP（早期自閉症項目）、台灣自閉症總會和台灣自閉症家庭關懷協會(Taiwan Autism Family Care Association)等組織合作，提高人們對自閉症的意識，並為患有自閉症的年輕人提供就業機會。

這個獎項是Chatime在行業內外繼續創新、合作和以身作則的動力和靈感來源。Chatime向客戶、合作夥伴和利害關係者表示衷心的感謝，感謝他們在接納該品牌的社會責任倡議方面的支持與合作。

與此同時，20多年來，La Kaffa International已經成功運營了10多個餐飲品牌，業務遍佈63個國家和地區。La Kaffa收購了亞洲最大的珍珠工廠之一，確保了其全球門店的原料品質、永續和穩定的供應鏈，這也是其對產品創新和安全承諾的體現。

隨著卓越征程的繼續，La Kaffa International將持續致力於開拓創新、品質控制、供應鏈整合、門店發展以及超越商業成功的深遠影響。有關Chatime及其社會責任倡議的更多訊息，請造訪 https://www.chatime.com.tw/en/。

SOURCE Chatime