Checkout.com 啟用 OpenAI 智能體電商協議，賦能全球企業商戶

Checkout.com 現已採用由 OpenAI 支持的的 AI 智能體電商協議

此次合作將使 AI 智能體能夠在 ChatGPT 對話中， 代表消費者發現、挑選並購買產品

據 Checkout.com 的調研預測，在未來五年內 AI 智能體電商可能佔據家庭月消費支出的五分之一

倫敦2025年11月26日 /美通社/ -- 全球領先的數字支付公司 Checkout.com 今日宣佈支持 AI 智能體電商協議（Agentic Commerce Protocol，簡稱 ACP），這是面向 AI 智能體電商的開放標準，能讓 AI 智能體連接消費人群和企業協同完成線上購物，為企業級商戶提供智能體電商支持。

Checkout.com 將支持 ACP，允許商戶能在如 OpenAI 的 Instant Checkout（即時結帳服務）等 AI 平台提供快速、安全的支付服務，從而拓展這一由 AI 驅動的新型商業渠道。

Checkout.com 通過一套涵蓋認證上線流程、身份驗證管理和欺詐防範的工具組件，構建安全且可信賴的 AI 智能體體驗。商戶既能享受 AI 智能體服務帶來的便利，又能牢牢掌握品牌控制權，持續維護端到端的消費者關係。

「AI 智能體電商掀開了數字商務的新篇章，這也要求我們採取多樣化的策略，」Checkout.com 首席產品官 Meron Colbeci 強調，「我們專注於幫助商戶迎接一個由 AI 智能體代表消費者做出實時購物決策的新時代。而要取得成功，離不開整個生態體系深度互信的協作，這也是為什麼我們選擇採用 ACP 來賦能商戶，以充分的信心、精準的掌控力和卓越的支付表現，從容應對行業變革。」

Checkout.com 正積極與包括 Visa、Mastercard 和 Google 在內的眾多合作夥伴協作，共同建立安全、標記化和智能支付的全球標準。這項工作能夠幫助商戶為未來做好準備 —— 屆時 AI 智能體將在安全透明、規範可控的前提下，理解消費者意圖並代為執行。

目前，Checkout.com 已經與多家全球領先的企業級商戶建立合作夥伴關係，這些商戶正在積極接入新標準，為實現真正由 AI 智能體驅動的購物體驗構建基礎設施。

根據 Checkout.com 最新調研顯示，未來五年內 AI 智能體電商有望佔據家庭月消費支出的五分之一（21%）。為了幫助實現這一願景，Checkout.com 將全力賦能商戶構建能反映其業務需求、產品和消費者偏好的定制化 AI 智能體電商體驗。

調研方法論

本文所有數據（除非另有註明）均來源於 OnePoll。此調研共採集美國及英國地區4,000名成年受訪者樣本，實地調研執行時間為2025年9月25日至26日，調研方式為在線問卷。

媒體聯絡

[email protected]

關於 Checkout.com

Checkout.com是一家成立於英國倫敦的全球領先信用卡收單行，致力於為出海商戶提供高效、安全、及模塊化的支付解決方案。作為支付收單專家，我們支持多種國際主流信用卡支付以及多個本地支付方式，實現超過145種貨幣的交易處理。我們致力於為企業級商戶提供一站式跨境支付解決方案，提升交易成功率、打擊欺詐，並將支付轉化為主要收入驅動力。在2025年，Checkout.com的電商交易處理量將超過3000億美元。

Checkout.com在全球有19個本地團隊，深受如 eBay、Uber、Sony、SHEIN、阿里巴巴、小米、網易、Klarna、Sainsbury's、英國《金融時報》等國際品牌的信賴。我們在亞太地區設有上海、香港、新加坡和東京四個辦公室，專注於深耕本地市場，為商戶提供定制化支付服務，

We are Checkout.com, where the world checks out.

SOURCE Checkout.com