CHIVAS REGAL憑藉與ARSENAL阿仙奴之間的多年全球合作計劃創造佳績

為了以風格開始合作，並慶祝賽季的開幕賽，Chivas Regal與眾多當地的Arsenal阿仙奴酒吧合作，包括新開幕的The Drayton Park，在星期六與Wolves狼隊的比賽前向充滿活力的「Gooners」阿仙奴球迷贈送一輪Chivas Highball。9月22日，Arsenal Women阿仙奴女子隊亦首次於主場Emirates Stadium對陣Manchester City Women曼城女子隊。為隆重其事，Chivas和Arsenal將於首場比賽舉行期間派贈Chivas Highball。

Chivas環球營銷總監Nick Blacknell表示：「我們與Arsenal的合作關係超越威士忌和足球，而是為了為英國和全球各地的球迷帶來全新足球文化，將我們所愛的美好比賽體驗延伸到球場以外。這項合作夥伴關係將忠於我們在文化和社區方面的歷史，並加強我們致力於為世界各地的粉絲帶來高級奢華體驗的承諾。我們迫不及待想要透露未來幾個月內的工作計畫，並期待在星期六在我們全新的Emirates阿聯酋航空酒吧共同慶祝2024年Premier League英超賽季。」

Arsenal商務總監Juliet Slot表示：「我們很自豪地歡迎Chivas Regal加入我們的合作夥伴家族。這是一個以其文化和社區關係而聞名的品牌，分享一個時刻追求進步的思維，這對我們的足球會價值觀和志向非常重要。我們很高興能合作，為支持者提供更佳服務，並使球會與來自世界各地的社區連繫起來。」

自2018年以來，足球一直是Chivas Regal故事中不可或缺的一部分。今天，我們不僅展示了對這項精彩運動的堅定支持，也表達了我們對團結一致、使比賽成為現實的社區的深厚信任。從跨越大型聯賽球會到基層球會的各項合作，再到跨洲的環球高能量賽事，這些合作計劃都將足球運動員、內容創作者、人才和球迷凝聚在一起，帶來難忘的體驗。2021年，Chivas推出了創新的「Regal FC」數碼平台，為球迷提供包括球員、主持人、DJ和設計師等足球界知名人士的獨家幕後內容。Chivas對足球的喜愛不僅提升了比賽，而且還培養了一個充滿熱情的全球球迷社區。

Chivas Regal主場蘇格蘭亦在球會的成立方面發揮了一個作用，Dial Square Football Club於1886年10月由蘇格蘭人David Danskin創立，並順理成章，成為該隊的首位隊長。Arsenal傳奇人物George Graham亦來自蘇格蘭，作為球員和經理帶領球會獲得眾多榮譽。

Chivas Regal繼續為足球世界帶來創新和興奮，完美融合運動、文化和生活方式。支持者可以透過在Instagram上關注@ChivasRegal或瀏覽Chivas.com來了解全新的合作夥伴關係。

關於Chivas

Chivas Regal是奢華蘇格蘭混合威士忌始祖。Chivas於1909年推出，一直是蘇格蘭混合威士忌類別在全球發展中不可或缺的一環，每年銷售超過450萬箱9公升威士忌。

Chivas相信生活和蘇格蘭威士忌融合的力量。Chivas向新一代威士忌愛好者致敬——他們不僅提升了自己，也激勵了周圍的人，開創了成功的新道路——這正體現了Chivas「I Rise, We Rise」的理念，強調努力工作、創建社區，並打破傳統規則。這些價值觀源於創辦人James & John Chivas兩兄弟，他們在19世紀蘇格蘭開創了威士忌混合的藝術。由於他們不懈的工作精神、勤奮和動力，二人成為了社區的重要支柱。如今，Chivas繼續秉持成功與慷慨融合的願景，致力於提升他人的生活。不論是透過「Regal FC」照亮基層社區，還是支持下一代創意企業家，透過「New Regals 」平台推動跨文化積極變化，這種能量都在顯現。

Chivas將其在蘇格蘭斯佩賽德（Speyside）的精神家園與全球超過100個國家相融合，這些國家共同造就了今天Chivas品牌的全球成功。Chivas系列將經典與現代創新完美融合，包括：Chivas 12、Chivas Extra 13、Chivas XV、Chivas Mizunara、Chivas 18、Chivas Ultis XX、Chivas 25、Chivas Regal The Icon

Chivas. I Rise, We Rise.

www.Chivas.com

關於Arsenal Football Club

阿仙奴足球會（Arsenal Football Club）的誕生源於一群在伍爾維奇（Woolwich）的迪爾廣場（Dial Square）武器工廠工作的工人，尤其是來自蘇格蘭的流亡者David Danskin和Jack Humble，他們二人決定組建一支足球隊，以打破工廠生活的單調。自1886年，該隊Dial Square球隊與東方流浪者（Eastern Wanderers）進行首場比賽以來，Arsenal阿仙奴已成為倫敦最成功的球會之一，並且在全球各地擁有數百萬支持者，成為現代足球界最著名的球會之一。阿仙奴足球會（Arsenal Football Club）擁有深厚的歷史和傳統，並在136年的歷史中，憑藉著勇氣不斷發展和成長。儘管在這段時間內社會和足球運動可能有所變化，Arsenal阿仙奴一直致力於為倫敦北部、整個英國以及全球各地的人們創造一種社區感。

有關Arsenal阿仙奴足球會的更多資訊，請參閱此處。

SOURCE Chivas Regal