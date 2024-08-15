CHIVAS REGAL憑藉與ARSENAL阿仙奴之間的多年全球合作計劃創造佳績

15 8月, 2024, 22:14 CST
- 標誌性的蘇格蘭混合威士忌將成為阿仙奴足球會的官方威士忌合作夥伴，慶祝球會在新賽季之前共同取得集體成功的志向
- 為慶祝合作夥伴關係，Chivas Regal和Arsenal阿仙奴在當地酒館向當地社區和「Gooners」阿仙奴熱情球迷贈飲一個回合的Chivas Highball比賽前飲品
倫敦2024年8月15日 /美通社/ -- 豪華蘇格蘭威士忌Chivas Regal和經典全球足球會Arsenal阿仙奴今天宣佈全新的多年合作夥伴關係，強調其致力於支持社區、發展文化並慶祝集體成功的承諾。Chivas Regal將在2024/25賽季前成為足球會首個官方威士忌合作夥伴，為Arsenal男女子隊提供支援。
這項合作關係將慶祝兩個品牌對成功的共同抱負，而且是對全球社區的承諾。雙方將透過獨家內容和全球實時體驗帶領支持者走到幕後，包括男女子隊首隊球員、名人粉絲、創辦人和足球會傳奇人物。Chivas還將在Dial Square推出全新的Chivas Regal酒吧，在Emirates Stadium提升球迷的比賽體驗。酒吧將以精心挑選的經典飲品慶祝足球文化，並供應Emirates阿聯酋航空專屬的Chivas Highball。
為了以風格開始合作，並慶祝賽季的開幕賽，Chivas Regal與眾多當地的Arsenal阿仙奴酒吧合作，包括新開幕的The Drayton Park，在星期六與Wolves狼隊的比賽前向充滿活力的「Gooners」阿仙奴球迷贈送一輪Chivas Highball。9月22日，Arsenal Women阿仙奴女子隊亦首次於主場Emirates Stadium對陣Manchester City Women曼城女子隊。為隆重其事，Chivas和Arsenal將於首場比賽舉行期間派贈Chivas Highball。
Chivas環球營銷總監Nick Blacknell表示：「我們與Arsenal的合作關係超越威士忌和足球，而是為了為英國和全球各地的球迷帶來全新足球文化，將我們所愛的美好比賽體驗延伸到球場以外。這項合作夥伴關係將忠於我們在文化和社區方面的歷史，並加強我們致力於為世界各地的粉絲帶來高級奢華體驗的承諾。我們迫不及待想要透露未來幾個月內的工作計畫，並期待在星期六在我們全新的Emirates阿聯酋航空酒吧共同慶祝2024年Premier League英超賽季。」
Arsenal商務總監Juliet Slot表示：「我們很自豪地歡迎Chivas Regal加入我們的合作夥伴家族。這是一個以其文化和社區關係而聞名的品牌，分享一個時刻追求進步的思維，這對我們的足球會價值觀和志向非常重要。我們很高興能合作，為支持者提供更佳服務，並使球會與來自世界各地的社區連繫起來。」
自2018年以來，足球一直是Chivas Regal故事中不可或缺的一部分。今天，我們不僅展示了對這項精彩運動的堅定支持，也表達了我們對團結一致、使比賽成為現實的社區的深厚信任。從跨越大型聯賽球會到基層球會的各項合作，再到跨洲的環球高能量賽事，這些合作計劃都將足球運動員、內容創作者、人才和球迷凝聚在一起，帶來難忘的體驗。2021年，Chivas推出了創新的「Regal FC」數碼平台，為球迷提供包括球員、主持人、DJ和設計師等足球界知名人士的獨家幕後內容。Chivas對足球的喜愛不僅提升了比賽，而且還培養了一個充滿熱情的全球球迷社區。
Chivas Regal主場蘇格蘭亦在球會的成立方面發揮了一個作用，Dial Square Football Club於1886年10月由蘇格蘭人David Danskin創立，並順理成章，成為該隊的首位隊長。Arsenal傳奇人物George Graham亦來自蘇格蘭，作為球員和經理帶領球會獲得眾多榮譽。
Chivas Regal繼續為足球世界帶來創新和興奮，完美融合運動、文化和生活方式。支持者可以透過在Instagram上關注@ChivasRegal或瀏覽Chivas.com來了解全新的合作夥伴關係。
關於Chivas
Chivas Regal是奢華蘇格蘭混合威士忌始祖。Chivas於1909年推出，一直是蘇格蘭混合威士忌類別在全球發展中不可或缺的一環，每年銷售超過450萬箱9公升威士忌。
Chivas相信生活和蘇格蘭威士忌融合的力量。Chivas向新一代威士忌愛好者致敬——他們不僅提升了自己，也激勵了周圍的人，開創了成功的新道路——這正體現了Chivas「I Rise, We Rise」的理念，強調努力工作、創建社區，並打破傳統規則。這些價值觀源於創辦人James & John Chivas兩兄弟，他們在19世紀蘇格蘭開創了威士忌混合的藝術。由於他們不懈的工作精神、勤奮和動力，二人成為了社區的重要支柱。如今，Chivas繼續秉持成功與慷慨融合的願景，致力於提升他人的生活。不論是透過「Regal FC」照亮基層社區，還是支持下一代創意企業家，透過「New Regals 」平台推動跨文化積極變化，這種能量都在顯現。
Chivas將其在蘇格蘭斯佩賽德（Speyside）的精神家園與全球超過100個國家相融合，這些國家共同造就了今天Chivas品牌的全球成功。Chivas系列將經典與現代創新完美融合，包括：Chivas 12、Chivas Extra 13、Chivas XV、Chivas Mizunara、Chivas 18、Chivas Ultis XX、Chivas 25、Chivas Regal The Icon
Chivas. I Rise, We Rise.
www.Chivas.com
關於Arsenal Football Club
阿仙奴足球會（Arsenal Football Club）的誕生源於一群在伍爾維奇（Woolwich）的迪爾廣場（Dial Square）武器工廠工作的工人，尤其是來自蘇格蘭的流亡者David Danskin和Jack Humble，他們二人決定組建一支足球隊，以打破工廠生活的單調。自1886年，該隊Dial Square球隊與東方流浪者（Eastern Wanderers）進行首場比賽以來，Arsenal阿仙奴已成為倫敦最成功的球會之一，並且在全球各地擁有數百萬支持者，成為現代足球界最著名的球會之一。阿仙奴足球會（Arsenal Football Club）擁有深厚的歷史和傳統，並在136年的歷史中，憑藉著勇氣不斷發展和成長。儘管在這段時間內社會和足球運動可能有所變化，Arsenal阿仙奴一直致力於為倫敦北部、整個英國以及全球各地的人們創造一種社區感。
有關Arsenal阿仙奴足球會的更多資訊，請參閱此處。
SOURCE Chivas Regal
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