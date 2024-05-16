復星第三次參加Choose France 商業峰會

香港2024年5月16日 /美通社/ -- 5月13日，復星國際董事長郭廣昌一行赴法國巴黎，參加由法國政府主辦的「選擇法國」（Choose France）商業峰會。

活動期間，郭廣昌與法國總理府辦公室主任Emmanuel Moulin，法國主管企業、旅遊和消費事務的部長級代表Olivia Grégoire，法國商務投資署署長Laurent Saint-Martin等政界代表，以及法國巴黎銀行（BNP）、安盛保險（AXA）、BPCE銀行（Groupe BPCE）、法國興業銀行（SG）、法國農業信貸銀行（Crédit Agricole） 等商界領袖進行了交流，並參加了峰會論壇和馬克龍總統招待晚宴等活動。

Choose France商業峰會由法國政府主辦，旨在向全球大型企業展示法國的投資優勢，吸引海外企業在法開展業務，本屆峰會吸引了180多位來自世界各地的企業領導人參與。這是法國第七次舉辦該峰會，也是復星第三次參與此活動。

郭廣昌表示：「法國是復星全球化佈局的起點，自2010年初次進入法國市場起，已成為中法文化、旅遊、商業交流的橋樑，也是目前在法國投資規模最大的中國民營企業。集團在法年營收超過20億歐元，在法員工數量超過一萬人，其中95%以上為當地僱員。復星在法國的成功，正是法國投資吸引力和優秀營商環境的最佳例證之一。」

復星在法國的業務佈局廣泛而多元，涵蓋旅遊、時尚、珠寶、製藥、健康、消費、食品等領域，包括全球連鎖度假集團Club Med地中海俱樂部、擁有悠久歷史的法國高級定製時裝品牌Lanvin、法國珠寶品牌Djula、健康食品行業領導者St Hubert、資產管理平台PAREF、以及醫藥分銷公司Tridem Pharma和CDMO企業Cenexi等， 成為在法國投資規模最大的中國民營企業。

其中，Club Med是中法經貿合作的經典案例。自2010年復星成為Club Med的戰略合作夥伴以來，復星通過全球資源整合能力為Club Med 深度賦能，助力其成為全球「精緻一價全包」度假領導品牌。2015年，復星完成對Club Med的私有化。截至去年底，Club Med已在全球超過40個國家和地區運營68家度假村。

Lanvin是法國歷史悠久的奢侈品牌，自2018年加入復星後業績保持強勁增長。目前，復星旗下的全球時尚奢侈品集團Lanvin Group（復朗集團）還擁有Sergio Rossi、 Wolford、St. John Knits、Caruso等國際品牌。

今年是中法建交60周年暨中法文化旅遊年，為進一步促進中法文化交流，去年底，復星還首次將國家級非物質文化遺產豫園燈會帶到海外，在「巴黎風情園」成功落地。為期72天的燈會吸引了近20萬當地民眾前來觀賞。

「作為全球化企業，我們非常高興能夠利用復星的全球生態產業佈局，助力更多法國品牌及其所承載的文化及生活方式理念觸達包括中國消費者在內的全球家庭消費者。未來，復星期待與更多法國企業和機構攜手，為中法合作貢獻更多力量，向世界展示中法兩國的商業實力及文化魅力」，郭廣昌提到。

SOURCE 復星