體驗梅酒、梅子糖漿製作的店舖「CHOYA UME STUDIO」京都店將於 3 月期間限定舉辦「櫻花祭」活動

日本京都2026年2月25日 /美通社/ -- 由梅酒品牌 CHOYA 所營運的梅酒、梅子糖漿手作體驗店 CHOYA UME STUDIO，將於京都市中心的三条店於 3 月 20 日（五）至 3 月 31 日（二） 期間，舉辦 「CHOYA Sakura Festival（CHOYA 櫻花祭）」。本活動旨在讓配合櫻花花季到訪京都的顧客，以象徵日本春天的花朵「櫻花（Sakura）」與「梅（Ume）」為主題，帶來充滿京都風情、能深刻感受春日氣息的期間限定特別體驗。

CHOYA UME STUDIO Info_Video