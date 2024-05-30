CHRIS HEMSWORTH、CHRISTINA RICCI、KEN JEONG、WILL ARNETT 以及 AULI'I CRAVALHO 參與 SUPERCELL 的全球遊戲發佈

在《Squad Busters》中，玩家能參加史詩般的 10 人多人對戰，在每個四分鐘的回合中組建隊伍，並與對手玩家競爭，以獲得最多寶石。該遊戲呈現了 Supercell 宇宙中的各個角色，旨在吸引所有擁有行動裝置的玩家，其直觀且包容性的遊戲玩法，既適合休閒玩家，又適合尋求更激烈的競爭的玩家。

在廣告開始時，一位男子躺在床上，被飾演一隻古怪的雞的《Masked Singer》主演 Ken Jeong 喚醒，然後看到圍繞在他身邊的五個《Squad Busters》角色。Hemsworth 扮演強大的野蠻人國王、Ricci 扮演代表黑暗勢力的女巫、Arnett 扮演友好的木匠 Greg，而 Cravalho 扮演甜美、揮舞著獵槍的 Shelly。

然後，明星小隊開始執行他們的任務，從早到晚跟隨玩家，為玩家的生活增添樂趣。在由 Jody Hill 執導的一系列漫畫場景中，這些角色會陪伴我們的玩家進行求職面試，走進廁所隔間，擠進一輛汽車內，並以《Carpool Karaoke》節目的風格演繹 Nickelback 的經典作品《How You Remind Me》。

好萊塢的這群明星在調侃 Ricci 的骷髏召喚法杖時遇到另一隊玩家，他們的角色由網絡紅人扮演，諸如 TikTok 超級巨星 Bella Poarch 扮演的女巫、真正的木匠 Thoren Bradley 扮演的 Greg、口技傳奇人物 Gabriela Moura 扮演的 Shelly，以及 YouTube 紅人 ZHC 扮演的小雞。

為「吸引更多年輕觀眾」，Seth Phillips（更為人知的角色是 Dude With Sign）在這場戰斗中客串了一個角色。

《Squad Busters》是 Supercell 五年多以來首款全球發行的遊戲，一直備受期待。根據該公司的內部分析，截至今日，該遊戲的預約量已達到了 4000 萬次*，成為有史以來最快達到這一里程碑的手遊。這超越了 Supercell 為此次手遊發佈制定的內部目標，該公司預計該遊戲將繼以前的熱門遊戲之後，如《Hay Day》、《Clash of Clans》、《Boom Beach》、《Clash Royale》和《Brawl Stars》，在整個生命週期中創造超過 10 億美元的收入。

Supercell 的行政總裁 Ilkka Paananen 表示：「向全球發佈《Squad Busters》後反響異常強烈，我們也很高興，現在世界各地的玩家都能享受這款遊戲！在發佈新遊戲時，我們的遊戲團隊遵守多項高標準，這也意味著他們將放棄自己之前製作的大部分遊戲。我們已有五年以上的時間沒有發佈新遊戲了。這就是為什麼這一刻，《Squad Busters》的發佈，感覺如此特別！我要感謝 Squad 團隊的出色工作，我們才能向全球玩家發佈這一款非常有趣的新遊戲。」

「為了慶祝這次發佈，我們的團隊希望創造一個令人驚嘆的時刻。因此，我們邀請好萊塢偶像以一種有趣的方式與社交媒體明星對決，完美展現了當您與團隊一起時，生活真的會更加有趣！」

使用 iOS 和 Android 裝置的全球粉絲現在可以下載遊戲。

編輯須知

* 包括預約量資訊，以及《Squad Busters》自 4 月 25 日可遊玩以來在各市場的下載情況

關於 Supercell

Supercell 是一家總部位於芬蘭赫爾辛基的遊戲公司，在三藩市、首爾和上海設有辦事處。自 2010 年成立以來，該公司已向全球市場推出了五款遊戲：《Hay Day》、《Clash of Clans》、《Boom Beach》、《Clash Royale》和《Brawl Stars》。Supercell 的夢想是開發出多款讓盡可能多的人能玩上數年且被永遠銘記的遊戲。

SOURCE Supercell