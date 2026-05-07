重拳整治回收亂象，CIBF2026助力電池產業邁向全鏈條規範新時代

站在產業格局重塑的關鍵節點，第十八屆深圳國際電池技術交流會/展覽會（CIBF2026）的舉辦恰逢其時、意義深遠。該展會將於2026年5月13日至15日在深圳國際會展中心隆重舉行，以「鏈動全球•賦能綠色•驅動未來」為核心主題，匯聚近3200家海內外優質展商與超35萬專業觀眾，展覽規模超28萬平方米，完整覆蓋動力電池、儲能電池、上下游關鍵材料、智能裝備及廢舊電池回收再利用全產業鏈，是全球電池產業極具影響力的風向標平台與資源對接高地。

CIBF2026深度貼合動力電池回收新政導向，成為政策解讀、標准落地、生態共建的核心載體。展會特設第三屆電池護照國際會議等專業論壇，匯聚行業權威專家、產業鏈龍頭企業代表，圍繞回收體系建設、全生命周期溯源、碳足跡管控、循環經濟商業模式等核心議題深度研討，為企業精准解讀政策細則、明晰合規發展路徑、對接行業統一標准提供專業指引，助力市場主體快速適應強監管新形勢。

在政策倒逼技術升級的當下，CIBF2026更是產業技術創新與成果轉化的重要平台。隨著回收溯源、環保排放、拆解工藝等監管標准全面提高，行業亟須先進技術與成套解決方案實現合規升級。展會集中展示固液混合電池、鈉離子電池、先進儲能系統及高值化回收利用等前沿技術與產業化成果，同期舉辦先進電池前沿技術交流會、電動航空下一代電池技術及先進制造（CIBF2026深圳）交流會、第六屆新型儲能技術及工程化應用大會等重磅專場活動，搭建技術展示、學術交流、成果落地、供需對接的一站式平台，以科技創新賦能行業綠色低碳轉型。

依托國際化平台優勢，CIBF2026助力中國電池產業從產品出海邁向標准出海、生態出海。展會設立專屬國際館，集聚海外電網運營商、系統集成商及全球采購商資源，搭建跨境交流合作橋梁，幫助國內企業對標國際合規要求、破解外貿准入壁壘，深化全球產業鏈協同布局，持續提升我國電池產業在國際規則制定、技術創新、市場競爭中的話語權與影響力。

2026年作為「十五五」開局之年，動力電池回收全鏈條嚴監管已然成為行業常態，產業洗牌與高質量發展機遇疊加共生。面向未來，合規化、綠色化、智能化、國際化已是行業不可逆的發展趨勢。CIBF2026承載政策落地、技術革新、產業鏈協同、國際合作多重使命，是企業洞察行業趨勢、解讀最新政策、展示核心技術、拓展供需資源的絕佳平台。擁抱規範變革、深耕技術創新、共建循環生態，行業領軍力量將齊聚CIBF2026，共同開啟電池產業高質量可持續發展全新篇章。

SOURCE CIBF2026