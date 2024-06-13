盈球半導體發布全新品牌CI，以傳統（Legacy）設備建設綠色世界

本次發布的新企業身份由資源的良性循環（Recycling）與半導體產業的象征性結合為橢圓形狀，並通過「S」字體左上側的小三角形直觀地表達半導體芯片，全新詮釋資源的循環向半導體產業創造出新價值的品牌理念。另，整體設計采用「柔和與銳利的並存」間接地傳達以靈活思維和清晰標准向客戶提供創新解決方案的盈球半導體品牌價值。

盈球半導體代表金正雄表示：「作為傳統設備和零部件解決方案平台，本次新口號清晰地展示了盈球半導體的核心價值以及『百年』企業的走向。」他補充道：「通過傳統半導體設備和零部件，我們向半導體生態鏈提供良性循環結構的同時向客戶展示最優化的解決方案。」

盈球半導體迄今一直致力於設備的采購及銷售，但基於增強設備的翻新、制造、零部件制造銷售等多個領域，從而構築更加全面的傳統設備及零部件全球平台。 尤其是新推展的傳統零部件事業，有望通過改善和激活極度低效的分銷網絡，為加強傳統半導體設備供應鏈做出顯著貢獻。

SOURCE SurplusGLOBAL, Inc.