Cision 推出 CisionOne 平台，進軍亞太區媒體監測市場

這次服務推出為 Cision 首次於亞太區市場提供全方位媒體監測服務。

芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消費者和媒體情報解決方案領先公司 Cision 今天宣布在亞太地區推出 CisionOne 平台。是次業務拓展標誌 Cision 首次進入亞太地區市場的全方位媒體監測服務，提供全面解決方案，加強公司較成熟的 Brandwatch 及 PR Newswire 品牌。

亞太區傳播業界具吸引力的全新選擇

CisionOne 面世為亞太市場的企業和政府傳播團隊，提供極具吸引力的企業級媒體情報選擇，這個全方位平台為公關和傳播專業人員提供推動品牌發展所需工具。

CisionOne 媒體洞察

CisionOne 提供所有媒體管道的即時監測，包括印刷、網上、電視、廣播、社交、聲音節目及雜誌，協助用戶保持領先地位，並迅速回應新興市場趨勢。強大的分析與報告功能將原始資料轉換為可行的洞察力，助您做出明智決策。此外，內設的記者外展工具可簡化溝通工作，節省寶貴時間和資源。

CisionOne 是 Cision 首次在亞太地區提供全方位媒體監測解決方案的重大投資。此全方位的服務為用戶提供成功必需的競爭優勢。

尊尚內容權限推動明智策略

CisionOne 的亞太地區用戶可尊享值得信賴的本地與全球內容，包括：

首屈一指的本地出版商： 深入了解和監測新加坡、香港及其他地區極具影響力的媒體印刷版和隱藏版內容，包括《海峽時報》、《商業時報》、《南華早報》、《聯合早報》等。

深入了解和監測新加坡、香港及其他地區極具影響力的媒體印刷版和隱藏版內容，包括《海峽時報》、《商業時報》、《南華早報》、《聯合早報》等。 無與倫比的全球覆蓋：結合全面的當地報導及美國、加拿大、英國、歐洲、中東、印度和非洲的深入全球資訊來源，為您提供全球視野，了解廣泛行業趨勢及對當地的影響。

這種無與倫比的組合有助用戶保持領先地位，並針對地區制定資料主導的溝通策略。

CisionOne 總裁 Elgar Welch 表示：「CisionOne 是一個顛覆傳統工具的全新方案，提供專為亞太地區設計的全方位媒體監控解決方案。憑藉 Cision 的全球規模和值得信賴的本地化內容，以及CisionOne 的靈活彈性、經驗證明的有效性及企業級功能，無庸置疑能協助公關和傳播專業人員在當今競爭激烈的環境中脫穎而出。我們很高興能在亞太地區投入服務。」

CisionOne 可透過 Cision 在新加坡、香港、北京和吉隆坡等的辦事處提供服務。此外，Cision 亦在亞太地區派駐當地代表專員，為客戶提供持續支持，最大化地發揮強大平台的價值。

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關於 Cision

Cision 是全球領先的消費者和媒體情報、參與和溝通解決方案提供商。我們為公關、企業傳訊、行銷和社交媒體專業人員提供所需的工具，協助他們在當今資料驅動的世界中脫穎而出。憑藉豐富專業知識、獨家數據合作夥伴關係及CisionOne、Brandwatch 及 PR Newswire 等屢獲殊榮的產品，我們協助逾 75,000 間公司和組織洞察時事，獲得曝光；了解首要受眾，並讓受眾認識機構，其中包括 84%的財富 500 強企業。

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SOURCE Cision Ltd.