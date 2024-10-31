Citrea成功籌集1400萬美元，以擴展比特幣的應用，超越數碼黃金的範疇

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Citrea

31 10月, 2024, 23:00 CST

Citrea是首個透過引入使用零知識技術的第二層解決方案，將比特幣從被動的價值儲存轉變為主動的可編程資產的項目。

開曼群島喬治鎮2024年10月31日 /美通社/ -- Citrea作為首個使在比特幣上建立任何事物成為可能的解決方案，今天宣佈完成了1400萬美元的A輪融資，該輪融資由Peter Thiel的Founders Fund主導，並獲得了Erik Voorhees、Balaji Srinivasan、Jameson Lopp、Maven11及其他知名天使投資者和風險投資者的參與。Citrea還推出了其獨家開發者計劃「Citrea Origins」，聚集了一群精選的開發者，致力於在Citrea上構建應用程式——這是唯一一個擴展比特幣實用性的平台。

比特幣的全球採納鞏固了其作為「數碼黃金」的角色，但由於缺乏能夠維護其核心原則的擴展性解決方案，這一更廣泛的金融潛力仍未被充分發掘。這一缺口迫使用戶要麼將比特幣視為被動的價值儲存，要麼依賴保管人來進行更廣泛的使用。這種採納削弱了比特幣在去中心化金融中的角色。如果沒有合適的擴展性解決方案，比特幣面臨著在去中心化金融中失去相關性和作為網絡過時的風險。

Citrea是第一個能夠擴展比特幣效用而不妥協其去中心化或安全性的比特幣擴展性解決方案。Citrea利用零知識技術增強比特幣區塊空間的能力，使比特幣網絡能夠支持多樣的鏈上應用和平台。透過消除中介的需要，Citrea使得用戶可以無需信任地購買、槓桿、借貸和使用BTC——將比特幣從被動的價值儲存轉變為積極的金融工具。

Founders Fund的合夥人Joey Krug表示：「Citrea是比特幣發展歷程中的一個重要里程碑，也是我們在比特幣生態系統中做出的第一筆投資。」「Citrea擁有比特幣第二層空間中最強大的團隊和最佳的技術設計，其0→1技術以信任最小化的方式為比特幣上的智能合約實現了類似以太坊的滾動解決方案。」

「在過去的18個月裡，我們一直在構建比特幣所需的基建設施，使其能夠超越單純的價值儲存，邁向一個比特幣支持的去中心化金融新時代，」——Chainway Labs共同創辦人兼行政總裁Orkun Kilic。「Citrea將密碼學的突破與嚴謹的工程技術相結合，將這一願景變為現實。比特幣不僅促進無國界經濟，還為抗審查的貨幣層奠定了基礎。我們的使命是奠定推動全球比特幣化所需的基礎和生態系統。」

關於Citrea

Citrea是首個增強BTC功能並激活比特幣區塊空間，以打造全新去中心化金融生態系統的Rollup解決方案。Citrea的願景是構建可擴展的基建設施，推動比特幣邁向下一個階段：世界金融的基礎。

申請開發人員計劃「Citrea Origins」。

欲了解詳情，請瀏覽：Citrea 網站 | Citrea X 帳戶

關於Chainway Labs

Chainway Labs，即Citrea的開發公司，由四位專注於比特幣、以太坊及零知識技術的年輕電腦科學家和企業家共同創立。

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