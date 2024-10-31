Citrea成功籌集1400萬美元，以擴展比特幣的應用，超越數碼黃金的範疇

Citrea是首個透過引入使用零知識技術的第二層解決方案，將比特幣從被動的價值儲存轉變為主動的可編程資產的項目。

開曼群島喬治鎮2024年10月31日 /美通社/ -- Citrea作為首個使在比特幣上建立任何事物成為可能的解決方案，今天宣佈完成了1400萬美元的A輪融資，該輪融資由Peter Thiel的Founders Fund主導，並獲得了Erik Voorhees、Balaji Srinivasan、Jameson Lopp、Maven11及其他知名天使投資者和風險投資者的參與。Citrea還推出了其獨家開發者計劃「Citrea Origins」，聚集了一群精選的開發者，致力於在Citrea上構建應用程式——這是唯一一個擴展比特幣實用性的平台。

比特幣的全球採納鞏固了其作為「數碼黃金」的角色，但由於缺乏能夠維護其核心原則的擴展性解決方案，這一更廣泛的金融潛力仍未被充分發掘。這一缺口迫使用戶要麼將比特幣視為被動的價值儲存，要麼依賴保管人來進行更廣泛的使用。這種採納削弱了比特幣在去中心化金融中的角色。如果沒有合適的擴展性解決方案，比特幣面臨著在去中心化金融中失去相關性和作為網絡過時的風險。