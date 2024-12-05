【聖誕City Date 2024】投入浪漫聖誕月 盡享禮物．活動．攻略三重奏！

禮物．活動．攻略三重奏

「聖誕City Date 2024」 活動期間每日特設各種精彩活動，和大家一起倒數迎佳節！

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《社群》推出「藍剔」認證 認可高質用戶及商戶

《社群》 日前正式推出「藍剔」認證，通過審核的高質用戶及商戶會於帳戶旁設有「藍剔」標記，增加該帳戶的可信度，同時盡享專屬福利！

成為「藍剔」認證用戶可享有各種獨家福利：

優先參加各人氣品牌活動，免費試食、試用、試玩

優先參加更多現金賞活動企劃

帖文獲得更多曝光率

增加帖文被轉載的機會

增加品牌合作機會

到《社群》發佈高質內容 獲取「藍剔」認證！

「藍剔」認證商戶亦可盡享不同專屬福利：

社群帳戶同時顯示商戶上載的優惠券及宣傳帖文

品牌宣傳帖文獲得更多曝光率

（如品牌優惠、購買攻略及最新推廣詳情）

（如品牌優惠、購買攻略及最新推廣詳情） 增加帖文被轉載的機會

率先享有更多獨家福利

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SOURCE U Lifestyle