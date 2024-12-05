【聖誕City Date 2024】投入浪漫聖誕月 盡享禮物．活動．攻略三重奏！

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U Lifestyle

05 12月, 2024, 14:00 CST

參加即有機會獲得人氣相機丶現金券丶嘉年華門票連代幣等豐富禮物  

香港2024年12月5日 /美通社/ -- 聖誕佳節將至！適逢U Lifestyle《社群》三周年，U Lifestyle App於2024年12月至翌年1月帶來驚喜送禮及倒數活動—「聖誕City Date 2024」，每日揭曉不同精彩活動陪大家一同迎接聖誕。活動不但送出豐富禮物（包括：打卡必備人氣相機丶現金券丶嘉年華門票連代幣丶美髮器及蛋糕等），更特設限定加碼U Fun任務及網羅精彩聖誕活動攻略，讓大家能夠盡享禮物．活動．攻略三重奏，同時與重要的人欣賞美麗都市風景，度過浪漫節日！

揭曉「聖誕City Date 2024」每日送禮及倒數活動！

禮物．活動．攻略三重奏
「聖誕City Date 2024」活動期間每日特設各種精彩活動，和大家一起倒數迎佳節！

  • 豐富聖誕禮物：活動將於不同日子送出各種精彩禮遇，包括人氣相機丶現金券丶嘉年華門票連代幣丶美髮器及蛋糕等，無論是去聖誕約會或派對都適合！會員只要於指定活動期間填妥登記表格或到《社群》出Post打卡，例如分享聖誕好去處、聖誕大餐等，即有機會贏取豐富獎賞！

  • 加碼賺分任務：活動期間更特設「聖誕限定任務 快閃積分賞日」，會員只要於當日完成指定任務，即有機會獲得聖誕加碼U Fun，到U Jetso換領心水禮物，例如人氣商品、餐飲劵、現金劵等，齊齊度過一個滿足的聖誕！

  • 精彩聖誕攻略：活動為大家搜羅各種精彩聖誕攻略，由「香港聖誕打卡位2024」「全港必去聖誕市集」「日本聖誕燈飾2024」等都有推介，更會定期更新攻略，讓大家可以好好計劃年末活動！

立即參加「聖誕City Date 2024」送禮及倒數活動！

《社群》推出「藍剔」認證 認可高質用戶及商戶
《社群》日前正式推出「藍剔」認證，通過審核的高質用戶及商戶會於帳戶旁設有「藍剔」標記，增加該帳戶的可信度，同時盡享專屬福利！

成為「藍剔」認證用戶可享有各種獨家福利：

「藍剔」認證商戶亦可盡享不同專屬福利：

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