瑞士抗老科技品牌CLINIQUE LA PRAIRIE進駐布吉島奢華住宅項目Tri Vananda

享譽國際的瑞士健康管理中心CLP由長壽領域的先驅Dr. Niehans於 1931 年創立，旋即以具科學實證的全面抗老療法聞名於世。CLP視醫療保健為其健康理念的四大支柱之一，提供集醫療檢測、專業諮詢和藥物治療於一身的醫療及養生方案，以科研為本，為貴賓量身定製最適切的療程和長遠支援。品牌繼在瑞士蒙特勒開設了世界頂級的長壽抗老中心後，先後進駐馬德里、曼谷、多哈及台北等全球多地，最近更跨足杜拜。而位於布吉島 Tri Vananda 的CLP養生級度假村將會是品牌於東南亞地區所設立的首個據點。

Montara酒店集團總裁 Kittisak Pattamasaevi 表示：「Clinique La Prairie多年來在抗老科研領域擁有豐富的專業知識和創新療法， 是 Tri Vananda 成為亞洲健康養生業界黃金新標準路上的優秀夥伴。我們留意到生活壓力仿如傳染病一樣籠罩着全球所有人，並對大家的個人身心健康，以至整個地球村的福祉帶來負面影響。Tri Vananda 內的養生設備和服務一應俱全，是所有年齡層客人療癒、成長和學習的最佳場所。 」

根據全球養生協會（Global Wellness Institution）的最新報告，養生相關的房地產業是養生產業中增長最快的領域之一，預計市場規模將在未來五年內從 2022 年的 3980 億美元增長到 2027 年的 8875 億美元。

Clinique La Prairie首席執行官 Simone Gibertoni 表示：「泰國向來是世界一流的身心靈健康旅遊目的地。透過這次與 Montara 酒店集團合作建設 Tri Vananda ，我們為追求卓越的貴賓提供前所未見的享受，重新定義亞洲區內豪華健康及養生業的服務標準。」

項目完工後， Tri Vananda 將建有70 幢住宅式別墅以及度假村，提供完善的醫療保健設備，以精準診斷住戶及貴賓的身體狀況，並配合各式各樣量身定製的養生療程和計劃，從而幫助他們延長壽命、促進健康和提升生活水平。其中，由CLP打造的養生度假村將設有世界頂級的健康及養生服務，包括配備最先進診斷檢測儀器的醫學中心，設有符合奧運標準的游泳池的健身中心、為客人度身定制營養飲食餐單的餐廳，以及位於以泰式傳統舞蹈表演為設計靈感的 Monorah 大廳中的靜觀正念中心，讓賓客靜思冥想。

目前， Tri Vananda 的首五幢私人別墅正開放參觀，讓準買家一覽兩房、三房及四房單位的內部佈局。當中， PRU JAMPA 社區中心已於 2021 年竣工並公開開放，是適合所有年齡層的社交聯誼場所。它不但設有酒吧、休息室、游泳池、社區花園、戶外遊樂場和多個多用途室，其健身中心更引進來自意大利頂級品牌 Technogym ，由 Biocircuit 人工智能驅動的多款健身器材，按用家的身體狀況自動調節器材配置。另外，為幫助青少年培養以健康為本的生活方式，中心內更配備專為兒童及青少年而設的 Tweenies 俱樂部，透過一系列沉浸式體驗，讓他們及早了解健康和靜觀的重要性。

在餐飲方面， PRU JAMPA 社區中心中設有榮獲米芝蓮綠星殊榮的全天候餐廳JAMPA。餐廳由主廚 Rick Dingen 領導，從 Tri Vananda 內自設的 PRU JAMPA 私家有機農場及當地漁農產品供應商甄選最優質的時令食材，精心炮製出多道營養均衡的佳餚。 JAMPA 秉承可持續發展的核心理念，建立了一套自給自足的循環供應系統，把蔬菜廚餘循環再用到每天為餐廳供應新鮮雞蛋的雞舍，其餘有機廚餘則用作堆肥。此舉不但確保所有食材用得其所，亦能有效減碳，更突顯了無農藥種植的重要性。

Tri Vananda 致力為亞洲健康養生體驗定立完美黃金新標準，標示著人們對更着重心靈健康及可持續發展的生活方式的追求。

關於Tri Vananda

作為 Montara 酒店集團迄今最具規模的大型工程項目，Tri Vananda 是業界首個以跨代共融、養生、可持續發展及自然環境為重心的發展計劃，標誌着集團發展邁進新的篇章。坐擁布吉島絕世原始美景， Tri Vananda配備一流的醫療設備、一應俱全的養生設施和林林總總量身定製的養生療程。無論是短暫渡假的旅客，還是長期定居的住客，都能在此一掃疲勞，煥發身心。 Tri Vananda 將於 2025 年亮相，圍繞推廣靜觀、促進身體及認知健康、凝聚社群、連繫自然等核心理念，拓展出突破性的體驗，讓住客和貴賓遠離城市煩囂和沉重的生活壓力，繼而為亞洲豪華健康及養生業制訂全新標準。如欲了解更多資訊，歡迎瀏覽官方網站Trivananda.com。

關於 Montara 酒店集團

Montara 酒店集團（Montara Hospitality Group）由 Pattamasaevi 家族創立，為布吉島上著名度假酒店 Trisara 的股東及發展商。集團旗下其他項目包括米芝蓮一星餐廳PRU和米芝蓮綠星餐廳 JAMPA，以及位於 Trisara 內的米芝蓮餐盤推薦餐廳 Seafood和曼谷著名泰式餐廳 Praya Dining 。 Montara 酒店集團與經驗豐富的業內專家合作，投資一流酒店業平台，旨在聯繫投資者、具生活品味的旅客與創新的酒店經營者。 Montara 酒店集團擁有的物業包括布吉島致臻豪華泳池別墅度假酒店 Trisara ，以及曼谷唯一的河上精品宅邸酒店 Praya Palazzo 。更多有關 Montara 的資訊，請瀏覽www.montarahospitality.com 。

關於Clinique La Prairie

Clinique La Prairie 位於瑞士歷史悠久的休養勝地蒙特勒，由長壽領域的先驅Dr. Niehans 創立。自 1931 年成立以來，Clinique La Prairie一直作為世界聞名的健康管理中心而享譽國際。

憑藉其持續的科學研究，Clinique La Prairie被公認為預防醫學領域的領跑者。其再生療程旨在促進活力、增強免疫系統並減緩衰老過程；其他療程還包括提供終極定制淨化療程服務的排毒療程以及系統減重療程。

Clinique La Prairie的健康理念完美結合了其專業知識以及基於醫療、養生、營養和運動四大支柱的整體療法，並由大約 50 名精英專家組成的醫療團隊，為客人提供卓越的精確診斷、專業照料和細心跟進。配備最新的醫療技術和專業科學知識，客人可在舒適精緻的環境中享受到最先進的醫療及養生體驗。

在Clinique La Prairie，客人可於入住的 35 間豪華客房和套房之中，把阿爾卑斯山的壯麗景色和日內瓦湖的唯美風光盡收眼底。自 2020 年起，品牌積極推廣其健康理念，並逐步發展獨特的養生旅程。如今，由Clinique La Prairie打造的長壽抗老中心正進駐世界各地多個城市，足跡遍及馬德里、曼谷、多哈、台北和杜拜，方便海外客户毋需遠行亦可繼續他們的健康之旅。品牌正創建的完善養生度假村將於 2024 年內在中國安吉縣開業，並預計分別在 2025 年及 2026 年，於泰國布吉島Tri Vananda和沙地阿拉伯阿馬拉先後面世。更多資訊請瀏覽www.cliniquelaprairie.com。

SOURCE Montara Hospitality Group