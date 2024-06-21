CLIPPER STAD AMSTERDAM號高桅帆船停泊香港

2024年6月28日至2024年7月2日向公眾開放

香港2024年6月21日 /美通社/ -- 全球最大的人力資源公司任仕達(Randstad)欣然宣布，著名的高桅帆船Clipper Stad Amsterdam號將抵達香港。Clipper號將停泊中環九號碼頭，並於2024年6月28日至2024年7月2日向公眾開放。香港海事博物館(Hong Kong Maritime Museum)促成了這次良機。

Clipper Stad Amsterdam號重現19世紀中期快速帆船歷史風采。全長76米，配有31面風帆，總面積達2,200平方米，Clipper號採用正宗的全橫帆裝置，飛剪型船首，並作為一艘懸掛荷蘭國旗的客船航行。

公眾將有一次千載難逢的機會，參觀船上令人印象深刻的寬敞甲板，長廳（餐廳），沉浸於航海歷史裡，了解海洋可持續發展倡議，以及探索Clipper號如何培養新一代航海專家。

票務登記

這次體驗航海歷史的機會不容錯過。名額有限，先到先得。

參觀免費，英語講解。每次參觀可容納30名10歲或10歲以上遊客。參觀者需提前報名。參觀者須攜帶有效身份證件才可登船參觀。網上報名從即日起至2024年6月25日截止。每位人士只可報名一次，報名成功者將收到確認郵件。

欲了解更多信息，請訪問香港海事博物館網站： https://bit.ly/3VNw1i6。

CLIPPER號將在向公眾開放前, 在尖沙咀海運碼頭舉辦私人活動

Clipper號將於2024年6月23日至2024年6月27日期間，停泊在尖沙咀海運碼頭，與Randstad及荷蘭王國總領事館合作舉辦一系列私人活動。歡迎感興趣的人士在公共區域欣賞這艘高大的高桅帆船。

這些活動完全契合Randstad和Clipper Stad Amsterdam號的共同使命，即倡導勞動力公平與發展，促進公平和平等的就業機會。

Randstad自1995年以來在CLIPPER STAD AMSTERDAM號的航海旅程中扮演的角色

Clipper號於2000年建成下水，本次是其首次在香港水域航行，也是它自2023年8月開始的為期兩年的世界巡航的一部分。Clipper Stad Amsterdam號是一艘懸掛荷蘭國旗的客輪，航行於世界各地。而荷蘭是Randstad的總部所在地。

Clipper號世界巡航的目的是，通過提供乘船航行的機會，為年輕人的平等就業機會做出積極貢獻。Clipper號由Randstad集團創始人Frits Goldschemding與阿姆斯特丹市政府共同策劃。

Randstad香港董事總經理Benjamin Elms表示：「Randstad與Clipper Stad Amsterdam之間的歷史源遠流長，雙方的共同目標是證明每個人都能以自己獨特的方式做出貢獻，並具備能夠帶來積極變化的才能。作為一家致力在工作領域創造公平的人力資源公司，Clipper Stad Amsterdam不僅通過邁出的每一步傳達我們的信息，也體現了作為我們平等合作伙伴的真諦。我們Randstad 集團創始人與阿姆斯特丹市政府共同策劃的Clipper Stad Amsterdam的到來也為我們提供了一個機會，讓我們與那些希望以最獨特方式發現我們這座非凡城市的香港人分享這種體驗。」

Randstad的創始人Frits Goldschmeding從1995年SAIL Amsterdam五年一度的海事活動開始，就確保該項目為輟學者和失業者提供與手工藝大師合作的機會，為他們提供一整套技能，幫助他們日後找到新的工作。

關於CLIPPER STAD AMSTERDAM號

自2000年以來，Stad Amsterdam號一直在世界各大洋上航行。這艘船全長76米，有31面風帆，總面積達2,200平方米。該船採用正宗的全橫帆裝置，飛剪型船首，懸掛荷蘭國旗作為客船航行。

Clipper號可預訂用於遊船或公司活動，可接待賓客200名，自助晚餐賓客150名，正式宴席賓客60名。此外，客人還可以預訂豪華遊輪住宿或冒險航行之旅。船上有14間豪華客艙、一個寬敞的餐廳（用於舉辦晚宴和演示會）和一個室外酒吧。

關於任仕達(Randstad)

任仕達是全球人力資源行業的領導者，其願景是成為全球最公平、最專業的人才公司。作為人力資源合作伙伴，我們通過四大專業領域（Operational、Professional、Digital、Enterprise），為客戶贏得高質量、多元化與靈活的人才，助力企業在人才稀缺的世界中取得成功。另一方面也幫助人才匹配有意義的工作機會促進發展與提升職業技能，找到目標與歸屬感。通過價值創造，我們期待共創更美好的未來，可持續發展。

任仕達總部位於荷蘭，在39個市場開展業務，擁有約4萬名員工。2023年，我們幫助200萬名人才找到工作，創造了254億歐元的收入。Randstad N.V.在Euronext Amsterdam交易所上市。

關於香港海事博物館

香港海事博物館(HKMM)由香港船東會的成員創立，旨在幫助香港居民及遊客探索香港獨有的海事遺產。香港海事博物館是一家獨立的非營利注冊慈善機構，得到航運界、商界、個人和香港特區政府的支持。香港海事博物館是一個文化機構，講述香港與海洋的故事，比如：香港與珠江三角洲和世界之間的海上貿易，以及眾多船舶在這些故事中所扮演的重要角色。博物館於2005年在赤柱美利樓對外開放，並於2013年搬遷至中環海濱核心區的8號碼頭。館內現時設有15個展廳，共展出超過1,000件藏品。香港海事博物館還設有多個活動空間、一個研究中心和博物館咖啡廳(Museum Cafe)（社會企業），坐擁優美的海港景致。香港海事博物館通過為學校、成人、社區團體和家庭提供教育和公共活動，與香港社會攜手合作。

www.hkmaritimemuseum.org

媒體資料包（創意資產）：https://drive.google.com/drive/folders/1OG3gCrt_fK5m_JQMOxYBsRJ8myeb5upW?usp=drive_link

SOURCE Randstad Hong Kong