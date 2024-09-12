Cloudera 推出私人連結網絡，提供安全無互聯網雲端連結

全新更新為嚴格合規要求的行業解決不斷增長的數據需求

9 月 12 日杜拜 EVOLVE24 期間，該私人連結網絡將公開亮相

加州聖克拉拉2024年9月13日 /美通社/ -- Cloudera 是唯一真正的數據、分析及人工智能混合平台。今天推出「Cloudera 私人連結網絡」(Cloudera Private Link Network)，以嚴格內部數據安全政策，為受嚴格監管組織處理重要數據安全和私隱問題。Cloudera 私人連結網絡提供從客戶負載至 Cloudera 控制平面的安全私人連結，確保數據不會穿過公用網際網絡。

金融、醫療保健和製藥等行業的機構經常面對私隱問題。這是因為即使數據在相同雲端內流動，網絡供應商通常也無法向租戶保證不會穿過互聯網和出現數據泄露風險。Cloudera 私人連結網絡透過提供統一兼跨雲端私人連結服務，協助解決這些挑戰。這也協助企業透過單一兼專門網絡，安全地管理多個雲端環境中的資料密集型工作負載。

Cloudera 私人連結網絡利用現有雲端供應商（如 AWS PrivateLink 和 Azure Private Link 等）服務及其他網絡基礎架構（如多雲端連線等），整合至主要雲端供應商。此設定可在多個雲端環境中延伸安全資料傳送，從而實現持續安全和簡化管理。客戶可以利用 Cloudera 命令列介面，有效地自助服務和提供服務。

Cloudera 首席產品總監 Dipto Chakravarty 表示：「Cloudera 特意建立和管理 Cloudera 私人連結網絡，從而解決企業私隱和連接問題。透過將私人連結網絡的管理卸載至 Cloudera，可降低總擁有成本 (TCO) 和釋放寶貴資源，機構可專注業務策略計劃。我們管理整個架構的數據完整及可靠性，而協助機構保護敏感客戶資料。」

產業分析師 Sanjeev Mohan 表示：「隨著機構轉向跨雲部署和預計大幅降低多平台配置的複雜性，並且他們僅需在控制台和數據台之間指定私人連結網絡端點。私人連結網絡可協助企業更有效地保護資料，並輕鬆利用不同雲端和降低總擁有成本。這項進步進一步確立 Cloudera 為中繼資料管理提供安全跨雲端連線的先驅。」

Cloudera 私人連結網絡將於 2024 年 9 月 12 日假杜拜未來博物館舉行的 Cloudera EVOLVE Dubai 中公開亮相。與會者將親身體驗 Cloudera 私人連結網絡的力量，深入了解全球先進企業提供的真實體驗。

如欲更了解 Cloudera 私人連結網絡在日益複雜的多雲端環境中如何處理安全私人數據連線的日益增長需求，請瀏覽我們的最近網誌。

Cloudera 簡介

Cloudera 是唯一用於數據、分析和人工智能的真正混合平台。Cloudera 管理的數據比其他雲端供應商多 100 倍，協助全球企業轉換全部類型數據（不論公私雲端）為寶貴兼可靠見解。我們的開放資料湖庫透過可攜式雲端原生分析，提供可擴充兼安全數據管理。這協助客戶套用多個生成式人工智能 (GenAI) 模型至自身數據時，並維持私隱、確保負責兼可靠的人工智能部署。全球多個金融服務、保險、傳媒、製造和政府機構透過 Cloudera 來利用自身數據，並處理現在及未來看似無法解決的問題。

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SOURCE Cloudera, Inc.