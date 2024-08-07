Cloudera 以現代化資料目錄和 Iceberg REST 整合強化元資料管理

Cloudera 的最新更新增強開放互通性，同時滿足與日俱增的數據安全和治理需求

平台更新將於 8 月 6 日至 7 日，在新加坡舉行的 EVOLVE24 期間展出

加利福尼亞州聖塔克拉拉2024年8月7日 /美通社/ -- Cloudera 是唯一真正的數據、分析和人工智能 (AI) 混合平台，今天推出了其中繼資料管理解決方案的兩項重要增強功能。這些更新可加強開放資料湖泊中的開放互操作性，並解決整個資料生命週期中對安全性和治理日益增加的需求。

隨著企業投資更多於產生式 AI 應用程式，強大且適應性的中繼資料管理，對資料品質和合規性變得至關重要。但是為了成功並實現更準確、可擴展的結果，企業需要一個統一、安全的平台以釋放中繼資料管理的轉型力量。

作為針對所有關鍵產業垂直領域的企業進行大規模資料、分析和 AI 的首選平台供應商，Cloudera 提供具有開放標準的端對端開放資料湖庫，可以在任何生態系統中整合並互操作。支援現代資料架構承諾的最新更新包括：

Cloudera 新的 Iceberg REST 目錄整合 現允許使用第三方引擎，無縫接達 Apache Iceberg 表格，使用者能夠在確保統一的安全性和治理的同時利用各種工具。目錄整合，有助簡化資料接達，並維護跨平台的資料權限和系統，從而降低單獨的安全層數量，以務求降低成本和資料洩露的風險。

現允許使用第三方引擎，無縫接達 Apache Iceberg 表格，使用者能夠在確保統一的安全性和治理的同時利用各種工具。目錄整合，有助簡化資料接達，並維護跨平台的資料權限和系統，從而降低單獨的安全層數量，以務求降低成本和資料洩露的風險。 Cloudera 的共用資料體驗 (SDX) 現已在技術預覽中，作為雲端原生的容器化體驗 ，可提供端對端的統一資料安全性、治理及元資料管理，現在更強化了彈性、規模及效能。SDX 提供跨工具的自助式資料存取，透過整合安全功能協助降低漏洞風險，並支援跨雲端和內部部署資料的單一窗格管理。

除了在整個生命週期中以安全性和傳統保護資料外，Cloudera 的最新更新能讓企業能夠提升效能、擴充性和彈性，同時透過優化中繼資料管理來降低總擁有成本 (TCO)。此擴充功能還有助於中繼資料共用而無需建立副本，從而使用第三方工具進行創新，而無需供應商鎖定。

「沒有比您的公司數據更大的護城河。有見及此，組織正在要求統一的方式來存取和管理每項資料資產（結構化和非結構化），在每個位置（內部部署和多雲端），以及以各種速度（批次或串流）的每項資料資產。數據領導者都希望利用開放表格式並套用一套一致的政策，無論內容位於何處，都希望能夠獲得一致的資料檢視，」產業分析師 Sanjeev Mohan 表示：「這可以透過增強的資料目錄來實現，此目錄結合了 Iceberg REST API 等格式，並實現了細粒度接達控制」。

Cloudera 首席產品總監 Dipto Chakravarty 表示：「統一的數據和互通性，已成為 Cloudera 跨混合雲端的開放數據湖房架構的核心，以後也一樣如此。我們的平台提供無與倫比的擴充性、效能、彈性和成本效益，以管理擴展中繼資料，而無需供應商鎖定或資料孤立。透過遵守開放標準，我們確保在任何生態系統中進行無縫整合，保持互通性，以便企業充分利用其 AI 投資。」

Cloudera 將於 8 月 6 日至 7 日在金沙會展中心舉行的 EVOLVE24 新加坡活動中揭示這些最新消息，這是業界首屈一指的數據和 AI 會議。與會者將能夠與現場專家談談 Cloudera 致力成為唯一可將分析和 AI 帶入業務數據中的真正混合式開放數據湖泊中的承諾。

有關這些進步如何增強 Cloudera 對開放互操作性的努力，同時滿足不斷增長的安全性和治理需求的資訊，請查看我們最近的博客。

Cloudera 簡介

Cloudera 是唯一用於數據、分析和人工智能的真正混合平台。Cloudera 所管理的資料比其他雲端供應商多 100 倍，讓全球企業能夠將位於任何公有雲端或私有雲端上的所有類型資料，轉化為寶貴、值得信賴的見解。我們的開放資料湖庫透過可攜式雲端原生分析提供可擴充且安全的資料管理，協助客戶將 GenAI 模型帶到其資料中，同時保持私隱，確保負責任、可靠的 AI 部署。全球最大的金融服務、保險、媒體、製造業和政府領域的品牌都信賴 Cloudera 使用其數據，化不可能為可能，無論在當下還是日後。

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SOURCE Cloudera, Inc.