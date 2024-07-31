Cloudera調查：近90%企業使用人工智能（AI），但過時基建設施和員工技能差距阻礙了全面福利

Cloudera的研究強調人工智能採用迅速增長，同時確定該技術的常見用例和挑戰

加州聖塔克拉拉2024年7月31日 /美通社/ -- 唯一真正的數據、分析和人工智能混合平台Cloudera今天公佈其調查「企業人工智能與現代數據架構的狀態」（The State of Enterprise AI and Modern Data Architecture）調查結果。該報告基於來自美國、EMEA和亞太地區600名資訊科技（IT）領袖的調查，探討了全球企業和目前應用程式的企業人工智能（AI）採用面臨的挑戰和障礙。該報告還探討了人工智能（AI）採用的計劃、數據基建架構的狀態以及混合數據管理與企業人工智能（AI）採用相關的好處。調查顯示，儘管大多數企業在某種能力採用人工智能（AI）（88%），但許多企業仍然缺乏必要的數據基建架構和員工技能來真正從中受益。

近年來，人工智能（AI）已成為一個全球現象，就是因為它能夠加強業務營運、實現明智決策、加速創新並增強員工和客戶的體驗。然而，並非每個組織均能夠獲得好處。調查發現，採用人工智能（AI）的最大障礙是擔心人工智能（AI）所帶來的安全和合規風險（74%）、沒有適當的培訓或人才來管理人工智能（AI）工具（38%），以及人工智能（AI）工具過於昂貴（26%）。這些發現表明，儘管快速採用人工智能（AI），但彈性人工智能（AI）策略的許多支柱都被忽略或被遺忘。

調查的一個關鍵發現是，所有人工智能（AI）的努力最終都與可靠的數據相關。雖然94%的受訪者表示他們信任其數據，55%還表示他們較喜歡獲得根管，而不是嘗試獲取公司的所有數據。這種沮喪的原因包括數據集相互衝突（49%）、數據無法跨平台控制（36%）、數據過多（35%）等挑戰。這些令人沮喪的領域表明許多企業可能缺少現代化的資料架構，該架構能夠以安全、可存取且值得信賴的方式，讓整個組織在任何地方存取資料。

從自動化和簡化資訊科技（IT）流程，到構建能夠快速有效地支援前線客戶需求的聊天機器人，以及利用分析來促進更佳決策，調查顯示人工智能（AI）的主要用例包括改善客戶體驗（60%）、提高營運效率 (57%) 和加快分析（51%）。

改善客戶體驗： 各公司正在應用人工智能（AI）技術來增強安全性和欺詐偵測（59%）、自動化客戶支援的各個方面（58%）、利用預測型客戶服務（57%）和強化聊天機器人（55%），這些都旨在為客戶提供更安全、更簡單和更直觀的體驗。

各公司正在應用人工智能（AI）技術來增強安全性和欺詐偵測（59%）、自動化客戶支援的各個方面（58%）、利用預測型客戶服務（57%）和強化聊天機器人（55%），這些都旨在為客戶提供更安全、更簡單和更直觀的體驗。 提高營運效率： 人工智能（AI）正在整合到幾乎每個業務方面中。調查發現，資訊科技（IT）部門並不是唯一使用人工智能（AI）者，52%的受訪者表示使用人工智能（AI）進行客戶服務（例如更明智的聊天機器人），45%表示將人工智能（AI）用於行銷，例如分析電話服務中心數據，為客戶提供更有針對性的激勵措施。

人工智能（AI）正在整合到幾乎每個業務方面中。調查發現，資訊科技（IT）部門並不是唯一使用人工智能（AI）者，52%的受訪者表示使用人工智能（AI）進行客戶服務（例如更明智的聊天機器人），45%表示將人工智能（AI）用於行銷，例如分析電話服務中心數據，為客戶提供更有針對性的激勵措施。 加速分析：更快、更輕鬆、更可靠地存取分析意味著決策更為明智，使利用人工智能（AI）的公司獲得明顯的競爭優勢。近80%的受訪者表示，他們的公司使用所有可用的數據作出更明智的業務決策是「完全」或「非常」正確。這些資料提供關鍵任務資訊，因此存取組織的所有資料至關重要。

Cloudera策略總監Abhas Ricky表示：「對於大多數公司而言，其數據質量不太好，分佈在各種基建架構中，並且沒有以有效的方式記錄，而且我們看到調查所確定的挑戰中所帶來的影響。」「在採用人工智能（AI）時，管理資料所在的位置最為重要——能夠在資料已存在的地方以符合成本效益的方式執行模型。企業不是將數據帶到模型中，而是開始意識到將人工智能（AI）模型帶入其數據中的優勢。」

Cloudera是唯一一個真正的混合式開放數據湖泊，可將分析和人工智能（AI）帶入業務數據中。Cloudera擁有超過25 exabytes的資料管理，與業內的超擴展商相同，擁有獨特的位置，可協助企業有效率、安全地組織和管理資料，讓他們可以利用資料的力量、信任其準確性，並依賴資料來進行分析和業務決策。

請按此處下載完整報告。

研究方法

研究調查由Cloudera委託並由Researchscape進行，研究了來自美國、EMEA和亞太地區的600名資訊科技（IT）領袖的意見，其任職公司均擁有逾1000名員工。這項調查在2024年四月及五月進行。本次調查的結果已加權，以代表調查國家的整體本地生產總值。

關於Cloudera

Cloudera是唯一真正用於數據、分析和人工智能（AI）的混合型平台。Cloudera所管理的資料比其他雲端供應商多100倍，讓全球企業能夠將位於任何公有雲端或私有雲端上的所有類型資料轉換為寶貴、值得信賴的見解。我們的開放資料湖庫透過可攜式雲端原生分析提供可擴充且安全的資料管理，使客戶能夠將生成式人工智能（GenAI）模型帶入其資料，同時保持私隱並確保負責任、可靠的人工智能（AI）部署。全球最大的金融服務、保險、媒體、製造業和政府領域的品牌均依賴Cloudera，能夠利用其數據解決現在和未來不可能的事情。

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SOURCE Cloudera, Inc.