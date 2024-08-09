CloudPay 獲得 1.2 億美元資金，進一步加強其全球客戶基礎

英格蘭安多佛2024年8月8日 /美通社/ -- 全球首屈一指的獨立薪酬和付款解決方案供應商 CloudPay 今天宣布，已完成由 Blue Owl Capital 領投，現有股東 Rho Capital Partners、The Olayan Group 和 Hollyport Capital 參與的 1.2 億美元融資。這筆資金進一步加強 CloudPay 的資本基礎，為未來的成長機會提供彈性

CloudPay 擁有 30 年的成功歷史，建立了世界一流的客戶群，與 280 多間企業客戶合作，滿足客戶在 130 多個國家/地區的薪酬管理和付款需求。這筆資金將有助於強化客戶產品和技術解決方案，例如在資料管理中部署人工智能、自動化和擴展流程，以及透過連接其全球薪酬管理、付款和 HCM 生態系統合作拍檔的一整套 API 解決方案，以改善連通性。

「全球薪酬管理市場不斷成長，為 CloudPay 提供龐大商機，這筆資金讓我們能夠靈活地加快發展步伐，」CloudPay 行政總裁 Roland Folz 博士表示：「我們專注於薪酬管理和付款服務，與我們尊貴的全球客戶產生極大共鳴。在 Blue Owl Capital 的支持下，我們正在加強資本基礎，同時繼續投資於我們為全球組織及其全球員工提供的最先進解決方案，」

Blue Owl Capital 董事總經理兼 Menlo Park Office 聯席主管 Kurt Tenenbaum 補充：「我們對 CloudPay 的成長、經驗豐富的國際領導團隊以及對客戶的承諾印象深刻。我們對 CloudPay 的未來將來感到興奮，並且很自豪地支持其長期增長策略。」

這一輪融資標誌著公司長期歷史中的另一個重要里程碑。CloudPay 現在已將其員工擴大到全球超過 1,350 名員工，為 130 多個國家/地區的員工提供準確、準時的薪酬。此外，CloudPay 一直達到超過市場平均水平的年增長率。最近，CloudPay 在 2023 年 Everest Group Multi-Country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix Assessment 中，獲認可為主要競爭者 (全球) 和明星表現者 (歐洲、中東及非洲)，並在 Quadrant Knowledge Solutions 2023 SPARK Matrix 中獲評為頭三位領導者。此外，2024 年 GLOBEE® Disruptor Awards 頒發的「新興金融科技和付款解決方案破壞者」金獎，以及「金融科技、金融服務、付款和銀行業破壞者」銀獎，也是對金融科技的肯定。

CloudPay 簡介

CloudPay 是一個為了單一目的而團結一致的機構：將薪酬體驗現代化，將薪酬的重要性提升至超越營業功能，成為真正的商業優勢。 擁有超過 25 年的歷史，我們可以管理 250 個全球組織的薪酬管理程序，在 130 多個國家/地區每年處理超過 300 萬張薪酬單據，以 168 種貨幣處理超過 24 億美元的付款。我們的整合式薪酬、付款和按需付款解決方案產品組合是透過單一雲端式平台提供，該平台可在世界任何地方部署。通過統一薪酬管理、付款和 HCM 功能，並利用最新技術，我們可以改變薪酬管理程序，使其快速無摩擦。欲了解更多資訊，請瀏覽：www.cloudpay.com。

SOURCE CloudPay