連連數字蟬聯CNBC 「全球頂尖金融科技公司」榜單，彰顯中國金融科技企業全球競爭力

杭州2026年7月28日 /美通社/ -- 7月22日，全球知名財經媒體CNBC與市場研究機構Statista聯合發布2026年「全球頂尖金融科技公司」（The World's Top Fintech Companies 2026）榜單。繼2025年首次入選後，連連數字再度上榜。

CNBC是全球最具影響力的財經媒體之一，以其專業性和權威性在國際金融領域享有廣泛聲譽。該榜單旨在表彰通過技術、創新和可擴展數字解決方案塑造金融服務未來的領先企業。

在全球金融科技加速演進與AI深度賦能的雙重驅動下，連連數字連續兩年入選該榜單，充分彰顯了其在全球金融科技賽道的持續競爭力與領先地位。作為中國領先的全球數智支付服務商，連連數字錨定「AI原生+全球化」雙輪驅動戰略，全面推進AI技術在支付、風控、合規、營銷等領域的產品化落地，致力於構建值得信賴的全球智能金融新基建，助力中國企業與全球商業實現無界連接。

在AI戰略層面，連連數字持續加大技術創新投入，打造了以連連智樞、Agent Wallet、Open API集成Skill等為核心的AI產品矩陣，涵蓋智能營銷Agent、智能合規Agent、LoopAI等智能應用，將AI能力深度嵌入跨境支付、資金管理、合規風控等核心業務場景，推動金融服務從「可達」向「可優化」躍升。

在全球合規布局層面，截至目前，連連數字已搭建起包含68項全球支付牌照及相關資質的合規網絡，覆蓋中國大陸、中國香港、新加坡、美國、英國、盧森堡、泰國、印度尼西亞、加拿大、阿聯酋等多個重要市場，是唯一持有美國全境各州貨幣轉移牌照的中國數字支付服務商，同時持有中國香港證監會頒發的虛擬資產交易平台（VATP）牌照。依托這一全球合規底座，連連數字已累計服務全球超1330萬客戶，支持超過140種貨幣的跨境交易結算，接入全球超180個電商平台，業務覆蓋超200個國家和地區。

連連數字表示，連續兩年入選CNBC「全球頂尖金融科技公司」榜單，是國際市場對公司技術創新能力與全球化戰略的高度肯定，也再次印證了中國金融科技企業在全球數智支付賽道的核心競爭力持續提升，正在成為推動全球智能金融服務數字化變革的重要力量。未來，連連數字將持續深化「AI原生+全球化」雙輪驅動戰略，依托全球牌照網絡、千萬級客戶場景與持續迭代的AI能力，致力於成為AI驅動全球化時代中值得信賴的價值連接基礎設施，助力中國企業更高效、更智能地融入全球商業體系。

SOURCE 連連數字