COACH蔻馳官方直營旗艦店正式入駐momo及Shopee平臺
COACH（蔻馳）
03 7月, 2024, 17:15 CST
臺北2024年7月3日 /美通社/ -- 近日，源自紐約的國際時尚品牌COACH（蔻馳）在momo購物網與shopee蝦皮購物平臺正式開設官方直營旗艦店，以更多元的時尚表達和數位化的生活方式，詮釋純正的紐約風尚和觸手可及的現代奢華，為臺灣消費者全面呈現精彩好禮。
近年來，品牌著力發展數位化戰略，致力於為消費者提供無縫的全渠道體驗。作為首家入駐臺灣網購平臺的時尚精品品牌，此次COACH在兩大平臺帶來包括手袋、服飾、鞋履、配飾等豐富的全品類精選產品，與我們的合作夥伴一起以優質的服務和品質保證為消費者打開更多美好生活的空間。
以包容、勇敢的精神為靈感來源，以精湛工藝開創美好生活，COACH一直致力於助力消費者展現自我魅力，堅持「Courage To Be Real• 勇於求真」信條，成為人們表達自我和抒發內心價值的舞臺；以時尚作為抒發個性和自我賦能的載體，以設計詮釋自由不羈的生活理念。在這個快速變化的時代中，COACH鼓勵每個人擁抱真我、勇氣啟程，於時尚和生活中尋到屬於自己的位置，綻放光彩。
以包羅萬象之魂，傳承時尚生活典範。無論是透過實體店還是線上旗艦店，COACH都將陪你一起勇敢啟程，擁抱最真實的自己。
未來，我們也將与合作夥伴在運營服務、消費洞察以及數字化解決方案等方面持續探索，為消費者創造更多價值。
SOURCE COACH（蔻馳）
分享這篇文章