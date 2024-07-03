COACH蔻馳官方直營旗艦店正式入駐momo及Shopee平臺

臺北2024年7月3日 /美通社/ -- 近日，源自紐約的國際時尚品牌COACH（蔻馳）在momo購物網與shopee蝦皮購物平臺正式開設官方直營旗艦店，以更多元的時尚表達和數位化的生活方式，詮釋純正的紐約風尚和觸手可及的現代奢華，為臺灣消費者全面呈現精彩好禮。

近年來，品牌著力發展數位化戰略，致力於為消費者提供無縫的全渠道體驗。作為首家入駐臺灣網購平臺的時尚精品品牌，此次COACH在兩大平臺帶來包括手袋、服飾、鞋履、配飾等豐富的全品類精選產品，與我們的合作夥伴一起以優質的服務和品質保證為消費者打開更多美好生活的空間。