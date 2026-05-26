恒幣科技CodeCoin獲頒世界金融論壇年度科技創新成長型企業，跨境支付模式獲認可

恒幣科技CodeCoin CEO黃健斌在大會上表示："隨著跨境貿易、海外結算需求持續增長，市場對下一代跨境支付基礎設施提出了更高要求。它不僅要提升資金流轉效率，也要在複雜國際環境中建立更可靠、更合規的連接。我們認為，合規數字支付工具將成為跨境支付基礎設施升級的重要方向。"

黃健斌認為，當前傳統跨境支付仍存在手續費較高、到賬周期較長、鏈路複雜、服務時間受限等問題。在跨境貿易、電商出海、海外結算持續增長的背景下，市場需要一種更高效、更透明、可審計、可合規運行的新型支付基礎設施。相較於傳統跨境支付多級中介、跨時區清算和匯兌成本帶來的摩擦，合規數字支付工具有望通過點對點清結算網絡和可追溯機制，提升跨境資金流轉效率，降低中間環節帶來的時間和成本損耗。

黃健斌進一步判斷，2026年至2028年將是下一代支付基礎設施建設的關鍵窗口。"未來的支付系統不只服務人與企業，也將服務AI Agent、自動駕駛、智能設備等新型經濟主體，支付基礎設施從'只服務人'升級為'同時服務人和機器'。我們打造的'方舟級'安全支付系統，正是希望在複雜環境中，讓資金既能快速流轉，也能安全抵達，從而為人與機器共同參與的下一代經濟活動提供可靠支付支撐。"

這一判斷背後，是前沿技術正在把機器和智能系統從"輔助工具"推向更主動的角色。近期，美國企業家埃隆•馬斯克在談及Neuralink腦機接口技術時，將其幫助癱瘓者重新控制設備、未來恢複視覺等潛在能力稱為"近乎奇跡級的技術"，引發外界對下一代智能技術變革性的關注。腦機接口改變的是人與機器的交互方式，而AI Agent帶來的變化，則進一步延伸到經濟活動之中：當AI Agent不再只是處理信息，而是開始調用算力、購買服務、觸發合約並完成結算，支付系統也需要從面向人和企業，擴展到面向智能體。

面向這一趨勢，恒幣科技CodeCoin打造其"方舟級"安全支付系統，從四個維度夯實支付能力：一是後量子加密，提升支付系統面對未來計算環境變化時的安全韌性；二是多地合規持牌，通過不同司法管轄區的合規布局建立可驗證的機構級信任；三是全場景支付閉環，覆蓋商戶、電商平台、跨國企業、傳統金融機構以及未來AI Agent等場景；四是AI原生支付協議，從架構設計階段即考慮智能體的調用、結算和審計需求。通過這些能力，讓支付基礎設施跟上AI經濟和跨境業務的速度，並在效率、合規和安全之間取得平衡。

當前，合規監管正成為跨境數字支付行業發展的重要前提。許正宇在大會致辭中表示，隨著科技重塑支付、投資和金融中介，能夠把創新與清晰監管結合起來的司法管轄區將具備優勢。

黃健斌認為，香港過去長期扮演連接東西方資本的"超級聯系人"角色；在合規數字支付時代，香港有機會進一步成為全球數字金融網絡中的"合規中轉站"——資金經過香港，不只是完成流轉，也是在清晰監管框架下完成合規確認。

圍繞這一趨勢，恒幣科技CodeCoin正構建覆蓋發行、流轉、支付、結算和出金的新型跨境支付基礎設施，並將合規能力貫穿其中。公司從客戶身份、交易行為等維度建立風險控制機制：在客戶身份層面，核驗客戶身份、追溯資金來源並評估風險等級；在交易行為層面，追蹤交易金額、流向和對手方，識別異常交易風險；在數字地址層面，對相關地址進行風險篩選、溯源和等級評估。基於上述合規能力，恒幣科技CodeCoin面向商戶、電商平台、跨國企業、傳統金融機構以及未來的AI Agent等場景，提供多幣種跨境支付與清結算服務。

關於恒幣科技CodeCoin

恒幣科技CodeCoin是下一代跨境支付基礎設施服務商。公司以持牌經營、全流程合規為核心戰略，依托全球多牌照布局，通過自研數字支付技術，為企業與個人提供穩定、高效、經濟的多幣種跨境支付與清結算服務。

恒幣科技Code Coin核心技術團隊來自騰訊微信支付班底，曾主導搭建微信支付的全球服務體系，覆蓋70多個國家、十多億用戶。如今，公司正將這套體系應用於數字支付領域，致力於打造下一代全球支付網絡。

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