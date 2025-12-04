Cognizant 加倍投入 Synapse 計劃，訂立 2030 年惠及 200 萬人新目標
05 12月, 2025, 01:25 CST
Cognizant 於 2023 年推出的 Synapse 技能培訓計劃，已提前超越原定於 2026 年底前惠及全球 100 萬人的目標
新澤西州蒂內克2025年12月5日 /美通社/ -- Cognizant 宣佈擴展其 Synapse 計劃，制定新目標於 2030 年底前為合共 200 萬人提升技能。由於已提前超越原定於 2026 年底前惠及 100 萬人的目標，Cognizant 正加倍履行承諾，賦能個人獲得所需培訓，以參與未來的數碼驅動勞動力市場。
人工智能（AI）的急速演變正重塑全球勞動力市場。根據 Cognizant 與牛津經濟研究院的研究，未來十年內，90% 的職位——從入門級到高管職位——都將受到 AI 的衝擊。隨著各機構競相適應，大規模技能提升的需求變得日益迫切。Cognizant 的 Synapse 計劃旨在透過動員全公司力量推動學習與發展、建立技術合作夥伴關係及投資於社區回饋，以應對這一挑戰。
「擴展 Synapse 承諾標誌著我們在建立更具未來就緒能力的勞動力方面，邁出了重要一步。我們為能提前超越初步目標感到自豪，這證明了我們團隊與合作夥伴的投入。」Cognizant 行政總裁 Ravi Kumar S. 表示，「我們承諾在 2030 年前惠及 200 萬人，這反映了 Cognizant 在協助全球各地人士於 AI 時代盡展所長，並分享數碼轉型帶來的繁榮成果方面，扮演著至關重要的角色。」
Cognizant 旨在透過 Synapse 計劃為勞動力就緒程度樹立新標準。Synapse 打破社會經濟、文化及語言障礙，並支援求職者技能培訓、員工主導的 STEM 教育，以及與政府、學術機構、非牟利組織及行業領袖建立強大的合作夥伴關係。
Cognizant 將繼續致力透過 Synapse 推出時所列出的承諾來接觸各個群體，包括其技能加速器、技術合作夥伴關係、學徒計劃、社區教育及員工技能培訓。作為擴展承諾的一部分，Cognizant 亦打算拓寬 Synapse 的部分重點領域，包括：
- 學習與發展資源：透過擴展其學習與發展產品，Cognizant 旨在加速對員工學習的投資，與教育機構建立合作夥伴關係，並為客戶團隊提供學習路徑。
- 品牌學習計劃及活動： Cognizant 打算提供品牌學習體驗，將 Cognizant 的客製化學習能力帶到客戶現場、教育機構及非政府組織（NGO）合作夥伴。
- 社會影響力：Cognizant 旨在擴大向與 Synapse 使命一致的 NGO 分發慈善基金，並設計及舉辦造福 Cognizant 營運所在社區的學習與發展計劃。
前瞻性陳述：
本新聞稿包含根據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》安全港條款所作的前瞻性陳述，這些陳述的準確性必然受到風險、不確定性和假設的影響，這些假設是針對未來事件，可能不會證明其準確。這些陳述包括但不限於關於人工智能對勞動力和經濟的影響，以及我們 Synapse 計劃的成效和結果的明示或暗示的前瞻性陳述。這些陳述既不是承諾也不是保證，而是與上述研究結果相關，並且仍然受到各種風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出我們的控制範圍，這可能導致實際結果與這些前瞻性陳述所預期的結果有實質性的差異。現有及潛在投資者應謹慎對待這些前瞻性陳述，不應過度依賴這些陳述，因為這些陳述僅反映截至本日期的情況。可能導致實際結果與明示或暗示的結果產生重大差異的因素包括：總體經濟狀況、我們競爭市場的競爭性和快速變化的性質、技術發展和競爭的影響、人才競爭市場及其對員工招聘和保留的影響，以及我們最近的 10-K 表格年度報告和向證券交易委員會提交的其他文件中討論的其他因素。Cognizant無義務更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因，除非根據適用的證券法規有要求。
