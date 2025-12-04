Cognizant 加倍投入 Synapse 計劃，訂立 2030 年惠及 200 萬人新目標

Cognizant 於 2023 年推出的 Synapse 技能培訓計劃，已提前超越原定於 2026 年底前惠及全球 100 萬人的目標

新澤西州蒂內克2025年12月5日 /美通社/ -- Cognizant 宣佈擴展其 Synapse 計劃，制定新目標於 2030 年底前為合共 200 萬人提升技能。由於已提前超越原定於 2026 年底前惠及 100 萬人的目標，Cognizant 正加倍履行承諾，賦能個人獲得所需培訓，以參與未來的數碼驅動勞動力市場。

人工智能（AI）的急速演變正重塑全球勞動力市場。根據 Cognizant 與牛津經濟研究院的研究，未來十年內，90% 的職位——從入門級到高管職位——都將受到 AI 的衝擊。隨著各機構競相適應，大規模技能提升的需求變得日益迫切。Cognizant 的 Synapse 計劃旨在透過動員全公司力量推動學習與發展、建立技術合作夥伴關係及投資於社區回饋，以應對這一挑戰。

「擴展 Synapse 承諾標誌著我們在建立更具未來就緒能力的勞動力方面，邁出了重要一步。我們為能提前超越初步目標感到自豪，這證明了我們團隊與合作夥伴的投入。」Cognizant 行政總裁 Ravi Kumar S. 表示，「我們承諾在 2030 年前惠及 200 萬人，這反映了 Cognizant 在協助全球各地人士於 AI 時代盡展所長，並分享數碼轉型帶來的繁榮成果方面，扮演著至關重要的角色。」

Cognizant 旨在透過 Synapse 計劃為勞動力就緒程度樹立新標準。Synapse 打破社會經濟、文化及語言障礙，並支援求職者技能培訓、員工主導的 STEM 教育，以及與政府、學術機構、非牟利組織及行業領袖建立強大的合作夥伴關係。

Cognizant 將繼續致力透過 Synapse 推出時所列出的承諾來接觸各個群體，包括其技能加速器、技術合作夥伴關係、學徒計劃、社區教育及員工技能培訓。作為擴展承諾的一部分，Cognizant 亦打算拓寬 Synapse 的部分重點領域，包括：

學習與發展資源 ：透過擴展其學習與發展產品，Cognizant 旨在加速對員工學習的投資，與教育機構建立合作夥伴關係，並為客戶團隊提供學習路徑。

：透過擴展其學習與發展產品，Cognizant 旨在加速對員工學習的投資，與教育機構建立合作夥伴關係，並為客戶團隊提供學習路徑。 品牌學習計劃及活動： Cognizant 打算提供品牌學習體驗，將 Cognizant 的客製化學習能力帶到客戶現場、教育機構及非政府組織（NGO）合作夥伴。

Cognizant 打算提供品牌學習體驗，將 Cognizant 的客製化學習能力帶到客戶現場、教育機構及非政府組織（NGO）合作夥伴。 社會影響力：Cognizant 旨在擴大向與 Synapse 使命一致的 NGO 分發慈善基金，並設計及舉辦造福 Cognizant 營運所在社區的學習與發展計劃。

